Insfrán inauguró obras y apuntó contra Milei: "Los formoseños queremos ser patria, no colonia"

Este miércoles el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la inauguración de la refacción y ampliación del Centro de Desarrollo Infantil "Divino Niño", en el Barrio Obrero de la ciudad capital. Allí analizó la situación nacional, condenó las políticas de desfinanciamiento por parte de Javier Milei y remarcó la importancia de asistir a las elecciones provinciales del próximo 29 de junio para la profundización del Modelo Formoseño.

"Tenemos un presidente que dice que es un topo que vino a para destruir el Estado. Qué Nación existe sin el Estado, que es la organización jurídica de una Nación", señaló Insfrán frente a los presentes. Del mismo modo se diferenció de la gestión de Milei: "Ese señor no busca sólo destruir el Estado, sino entregar a una potencia a la Argentina, volver a ser colonia y no patria. Los formoseños queremos ser Patria, no colonia". Y sentenció: "No se quiere la revolución cultural, se quiere la cultura argentina y fundamentalmente la formoseña".

En las próximas elecciones se votará a 30 convencionales constituyentes que integrarán a los representantes del pueblo que tendrán la responsabilidad de debatir y escribir la nueva Constitución provincial. Desde el sector del PJ local se sentenció la importancia de ir a las urnas con el fin de incorporar el Modelo Formoseño con los derechos adquiridos por el Gobierno provincial. "El pueblo de Formosa está convocado para elegir los constituyentes que redactarán la Constitución que guiará por mucho tiempo, y tienen la oportunidad para incorporar en la carta magna todos los derechos que aún no están contemplados", destacó Insfrán.

En esa línea, el mandatario provincial aseguró: "Queremos que el Modelo Formoseño sea la guía de esta nueva Constitución, y para eso necesitamos de lo más importante que tenemos, que es el voto. Tenemos que ir a votar con toda confianza por una boleta azul y completa. Nosotros no elegimos personas, elegimos proyecto y aquí conocen cual es el nuestro".

La crisis que atraviesa a los trabajadores argentinos

En su discurso, el Gobernador del norte expresó su preocupación por al situación que atraviesa distintos sectores del país, por lo que reflexionó que en la Argentina, "la libertad es para los poderosos y la esclavitud para los obreros, y los trabajadores como los científicos, médicos". Allí consideró de carácter grave lo que sucede con la salud y la ciencia: "Hoy conmueve el Garraham, pero porque conocemos lo que pasa ahí. Y qué pasa con el Conicet, con la cultura. Formar un científico lleva una vida, y eso está ocurriendo en nuestro país".

El mandatario aseguró que los formoseños "no están dispuestos a acompañar este tipo de cosas", y subrayó que "aquellos que de la noche a la mañana se hicieron libertarios, el 29 de junio se les demostrará que se quiere la cultura formoseña y el Modelo Formoseño".

La importancia de las políticas públicas en Formosa

El Gobernador recorrió el nuevo establecimiento educativo destinado a infancias desde 45 días a 4 años, con el fin de construir un sistema educativo que pronto reciba a los más niños de Formosa. Además el edificio cuenta con 165 m2 y 660 m2 de refacciones, un total de 825m2 para los más chicos del Barrio Obrero. "Todos saben como empezó este barrio y como está ahora", recordó Insfrán, y destacó: "Cuando la política toma la rienda de los problemas se solucionan con progreso, y con igualdad de oportunidades".

Por último, Gildo Insfrán recordó que "no es una fecha cualquiera", y reflexionó: "Que felices deben estar Perón y Eva, porque hoy 4 de junio se cumple un nuevo aniversario de 1946, cuando asumía la primera presidencia de la formula Perón- Quijano. Se cumplen 79 años y aún hoy todavía siguen existiendo antiperonistas, porque eso es lo que se sigue discutiendo, el antiperonismo".

"El antiperonismo es directamente las grandes empresas, la oligarquía que son dueños de mayor parte de nuestras riquezas", detalló Insfrán, y concluyó: "Ya probaron de todas las formas para ver cómo erradicaban esta maldita cultura del peronismo que existe en el pueblo argentino".