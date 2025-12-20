Milei fracasó con su nuevo Congreso, se le acaba el crédito electoral y hay preocupación

Afuera la CGT hacía su marcha más potente del año en Plaza de Mayo. En ese momento, adentro de Casa Rosada, un Javier Milei enojado ordenó que se reúna su mesa chica a intentar resolver la mala noche que había pasado el oficialismo en el Congreso. Mientras, el himno nacional argentino y la marcha peronista penetraban por el Patio de las Palmeras. El Presidente había fracasado con su nuevo Congreso. El "deficitario" Capítulo XI fue rechazado por sus aliados. Ahora el Gobierno mira hacia adelante. Pero el crédito del triunfo electoral en octubre se diluye día a día.

La reunión se dio el jueves por la tarde mientras más de 100 mil personas abajo de 34 grados de temperatura reclamaban contra la reforma laboral. Luis Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Santiago Caputo y Patricia Bullrich debatían cómo seguir. De ahí salieron varias decisiones. La primera la comunicó Bullrich en el Senado: el debate por la reforma laboral se pasó a febrero. Milei claudicó en su deseo de tener media sanción en diciembre.

La segunda decisión fue estratégica: el Gobierno perdió y no insistirá con la derogación de las leyes sobre universidades y emergencia en discapacidad en el Senado. Debate saldado. "Al Gobierno le conviene tener Presupuesto. Lo vamos a ir a mejorar al Senado y corregir cosas para lograr tener déficit cero", relató un ministro a El Destape. El plan del Gobierno es aprobarlo con cambios en el Senado el 26 y que regrese el 29 ó 30 a Diputados y ahí sancionarlo definitivamente.

Sin embargo, Milei encontró una traba en la Cámara alta este viernes: el oficialismo logró dictamen del Presupuesto en el Senado pero tal como llegó de Diputados. Ahora, LLA buscará negociar cambios antes de la votación en el recinto.

Más allá del Presupuesto que el Gobierno se comprometió a tener sí o sí, Milei tiene especial interés en al menos tener antes de fin de año el proyecto de Inocencia Fiscal aprobado. "Si se aprueba me atrevo a anticipar un crecimiento del PBI en 2026 mayor al 5% por el tremendo impacto del crédito que veremos en la economía", retuiteó este mensaje el Presidente. Un importantísimo funcionario del Gobierno ratificó esta idea ante El Destape: "No están preparados en el país para cuando se apruebe Inocencia fiscal. Se trata de la ley más importante de todo nuestro gobierno", dijo sobre la ley de sacar los dólares que están debajo del colchón.

En Casa Rosada hubo sorpresa por la votación del miércoles. Hubo votos en contra inesperados y discursos encendidos y desfavorables de parte de aliados. En el Gobierno intentan desdramatizar el ataque del PRO: "Ellos ahora necesitan que les demos la deuda de CABA. Ya van a volver a la normalidad", afirmó un operador libertario.

En el Gobierno hay preocupación. Milei estalló cuando se enteró el resultado de la votación. Salió a amenazar con que vetaría el Presupuesto y que la ley ya no servía. Con el pasar de las horas esta idea fue matizada. No habrá veto. De repente diciembre se convirtió en un dolor de cabeza. En Casa Rosada saben que el crédito de la victoria electoral y los primeros 100 días de ese "veranito" se acaban. Febrero queda lejos.

Milei organizó una cena para motivar a su tropa y hacer un balance de un año que fue durísimo para el Gobierno. Un 2025 que arrancó con el fallido discurso en Davos, la causa $LIBRA, el escándalo por las coimas en Andis, la fuerte derrota en PBA contra Axel Kicillof y que lo coronó con una sola buena noticia: un triunfo clave en las legislativas por la inestimable colaboración de Donald Trump. El lunes por la noche, asado de por medio, en la Quinta de Olivos habrá un discurso especial de Milei para su gabinete, ministros, secretarios de Estado y dirigentes importantes de La Libertad Avanza. La mala votación en la Cámara baja impactó de llenos en el mundo libertario.