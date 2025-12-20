Mientras la Justicia de Estados Unidos continúa divulgando documentos del caso del pedófilo Jeffrey Epstein, legisladores del Partido Demócrata denunciaron que habría sido borrada una foto de su escritorio, en cuyo cajón había una fotografía de Donald Trump. Una importante agencia de noticias estadounidense también denunció que "al menos 16 archivos desaparecieron" del sitio web oficial donde habían sido publicados recientemente.

Horas después de trascender otra tanda de fotos, anotaciones e informes de la causa de Epstein, quien se quitó la vida en 2019 tras ser condenado por pedofilia y por dirigir una red de tráfico sexual de menores, un grupo de legisladores apuntó contra la Casa Blanca por la desaparición de algunos de estos registros.

Más precisamente, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes denunciaron que una imagen del escritorio del delincuente sexual había sido eliminada del sitio web del Departamento de Justicia en el que se habían cargado previamente. Dentro del cajón en cuestión, se puede observar una foto de Trump junto a Epstein, a Melania Trump y la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell. También otra que sería del republicano con un grupo de mujeres.

"Esta foto, archivo 468, de los archivos de Epstein que incluye a Donald Trump aparentemente ya fue eliminada de la publicación del Departamento de Justicia", escribieron los demócratas en la red social X. En ese mismo mensaje, los legisladores citaron a la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, para cuestionarle si era cierto o no la falta de esta foto reveladora.

"¿Es esto cierto? ¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el pueblo estadounidense", agregaron.

La denuncia de una reconocida agencia de noticias

En paralelo, la agencia estadounidense Associated Press, advirtió que esta imagen de Trump y Epstein estaba entre al menos 16 fotos que también fueron borradas.

"Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia para documentos relacionados con Jeffrey Epstein -incluida una fotografía que muestra al presidente Donald Trump- menos de un día después de que fueron publicados, sin ninguna explicación del gobierno y sin aviso al público", lanzó la agencia en un artículo.

Según se denunció, estos archivos desaparecidos estaban disponibles este viernes pero ya no el sábado. "Incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías a lo largo de un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell", indicó AP.