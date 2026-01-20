Marcela Tauro destrozó a Laura Ubfal tras su comentario sobre Bendita: "Mala leche"

Marcela Tauro explotó contra Laura Ubfal.

Laura Ubfal se mostró sumamente crítica del presente de Bendita en un artículo que redactó para la página que posee. El mismo, titulado "La caída de Bendita", reseñó lo ocurrido con el ciclo desde la partida de Beto Casella, haciendo énfasis en la conducción de Edith Hermida y señalando a los panelistas como el "problema esencial" que explica el bajo rating.

"No hablamos de profesionales como Pagani, Gomez Rinaldi o Guille Barrios, pero todavía no encontraron el rumbo con un panel que no termina de convencer. Siempre se puede mejorar", añadió también respecto a la composición del estudio. Esto generó opiniones diversas en el ambiente periodístico, incluyendo la de Marcela Tauro, que al aire en Intrusos decidió exponer lo que piensa de la nota.

Laura Ubfal y su crítica a Bendita.

¿Qué dijo Marcela Tauro de Laura Ubfal?

"Lo peor fue el título. Muy fea actitud", expresó categórica la trabajadora de prensa.Tras ello, aseguró: " A ella no le hubiera gustado, cuando tenía programa, que se lo hicieran. Fuimos benévolos con ella". "Esas cosas me molestan y es de mala leche", reiteró, aludiendo a que Edith Hermida recién está sumando sus primeras semanas como conductora definitiva del histórico programa de El Nueve.

"A ella no le hubiera gustado que le digan que el programa que tuvo acá en América no funcionó y nadie le remarcaba 'che, no funcionó'", subrayó a colación de lo que dijo anteriormente. Paula Varela también dejó su parecer: "Está peleando hasta hoy que en Gossip ella hizo mejor número, cuando no fue así". La Tauro sostuvo, entonces: "Bueno, no ve la realidad. ¿Y por qué la sacan de todos lados entonces? Yo la pedí en mi programa, pero no me gusta esto, porque mañana me lo hace a mí y yo se la contesto, yo no soy Edith".

Finalmente, apuntó: "Me parece mal gesto y de mal genio, no es de buena persona. No hace falta que lastimes o pongas el puñal así a poco de debutar ella. Si no te gusta Edith, está bien, pero dale un tiempo, me parece maldad".