Laura Ubfal expuso la crisis y destrozó a Milei: "No hay un mango".

La temporada de verano en Mar del Plata enfrenta uno de sus momentos más críticos y Laura Ubfal no tuvo reparos en blanquear la situación. Desde su programa en Bondi Live, la periodista describió un panorama desolador para la industria del espectáculo, marcado por la falta de dinero en los bolsillos de la gente y las deudas entre productores.

"¿Por qué digo que no hay un mango? Están todos peleándose por un mango con cincuenta, sin pagar lo que tienen que pagar", disparó Ubfal, describiendo la tensión que se vive tras bambalinas debido a la recesión económica.

Para graficar la gravedad del asunto, la conductora mostró una prueba contundente: una promoción agresiva del Teatro Tronador. "Miren esto: 50% off en todas las obras. Te ofrecen en el ticket del Carrefour la mitad de precio para espectáculos de primera línea", explicó.

Lo que más indignó a la periodista es que la medida afecta a producciones de gran jerarquía que, en otro contexto, deberían llenar por sí solas. La lista incluye a Cyrano con el Puma Goity, La Ballena con Julio Chávez y La Llamada, el musical con Flor Jazmín Peña y Juli Castro.

La conclusión de Laura Ubfal

Si bien Ubfal reconoció que es necesario fomentar la cultura, consideró que llegar a este punto es una señal de alarma. "Es una barbaridad. Es casi regalar entradas", sentenció. Para la periodista, ver a figuras de ese calibre en una oferta de supermercado expone la desesperación del sector por cortar tickets: "Yo entiendo que hay que promocionar el teatro, pero estas cosas... yo no sé", cerró.