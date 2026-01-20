Paro por despidos en una importante Petroquímica.

Una importante petroquímica se encuentra paralizada por una medida de fuerza, ya que los dueños despidieron a 65 trabajadores en el marco de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Los empleados de Sealed Air de Quilmes llevan adelante una protesta hace dos semanas con el objetivo de que la firma revea su decisión. Tres de los despedidos tienen hijos con discapacidad. El miércoles habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

"La empresa esgrime que busca más rentabilidad, se compara con empresas de Brasil y México; la empresa funcionaba con una rentabilidad que se la daba las devaluaciones, ahora no la tiene y lo que está buscando es recuperar esa rentabilidad con el despido de trabajadores", expresó Pablo Senlle, subdelegado de la empresa al medio El Termómetro.

En esa línea, agregó: "El único ofrecimiento que hemos tenido es que levantemos la medida de manera parcial que empiece a funcionar logística y despacho y a cambio reincorporarían a tres compañeros que se hizo público que tienen hijos con discapacidad, y seguir hablando".

Los trabajadores rechazaron el ofrecimiento y esperan que la intervención de la cartera de trabajo provincial pueda hacer que se llegue a buen puerto. "El mediador del Ministerio de Trabajo nos puso en conocimiento que el ministro está detrás del conflicto con ansias de encontrar una solución a este conflicto", recalcó.

La empresa incumplió su palabra

El delegado de la planta quilmeña relató que el año pasado la empresa anunció despidos masivos y que, tras una asamblea, se llegó al "acuerdo" de que iban a ser 45 los desvinculados "con un 80 por ciento de retiros voluntarios". Esto finalmente no sucedió y los trabajadores buscan volver a conversar para llegar a un escenario similar, aunque por ahora la patronal "se mantiene firme".

“Necesitamos que la empresa empiece a negociar de verdad y haga un ofrecimiento serio, no lo de tres personas, esperamos algo sensato para destrabar esta situación, queremos que sea a través del diálogo y del consenso no de imposiciones como quieren hacer", afirmó Senlle.

Por último, recalcó que van a movilizar al Ministerio "para estar presentes esperando que haya algo que destrabe la situación y poder hacer ahí mismo una asamblea y solucionar rápidamente el conflicto”.

La firma, tiene alrededor de 200 operarios y 100 empleados administrativos en Quilmes, y se dedica a elaborar embalajes protectores para alimentos y, según el sitio especializado en analizar empresas Investing.com, la firma en el reciente informe del tercer trimestre registró ingresos de 1.350 millones de dólares.