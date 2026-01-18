La advertencia del presidente de Ford.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, lanzó una fuerte advertencia sobre los problemas que enfrenta la industria automotriz local en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

El representante de la firma en el país puso el foco en la elevada presión impositiva. Según explicó, estos impuestos dificultan la competitividad del país y podrían llevar al cierre de alguna terminal automotriz.

“Las limitantes hoy para nosotros son dos: una es el marco impositivo y la otra es cómo la Argentina se integra al mundo, que ahí venimos progresando bien”, señaló Galdeano, en diálogo con Infobae. Destacó también que hay avances en acuerdos internacionales, como con la Unión Europea y Estados Unidos, que podrían beneficiar a largo plazo al sector, pero remarcó que el principal obstáculo sigue siendo la carga fiscal.

El directivo no dudó en expresar su preocupación frente al futuro: “No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”. “No me sorprendería que sea un camino donde sea cada vez más difícil justificar proyectos de inversión. No me sorprendería que esto sea un camino, porque vos estás compitiendo en un mercado global donde competís contra productores que no solo no tienen este tipo de mochilas, sino que tienen políticas de Estado donde incentivan la producción y exportación de autos”, explicó.

El presidente de Ford Argentina criticó la presión impositiva

Galdeano agregó al medio Infogremiales que la competencia no es solo con otras terminales internacionales, sino también con las propias fábricas argentinas que operan en otros países. Esto complica aún más la situación para la producción local.

Para ejemplificar la carga fiscal, explicó que en Pacheco, donde opera Ford, la presión impositiva para exportar oscila entre doce y quince puntos. Esto incluye impuestos nacionales como el impuesto al cheque, débitos y créditos, y retenciones a las exportaciones, que aún están en discusión con el Gobierno.

Además, el presidente de Ford Argentina destacó que uno de los impuestos más perjudiciales es Ingresos Brutos, que representa entre seis y siete puntos de la carga fiscal y genera distorsiones que afectan no solo la exportación, sino también la posibilidad de desarrollar una mayor cadena productiva nacional con proveedores locales. “Cuanto más cadena productiva yo tengo, peor es”, advirtió.

Por último, el CEO mencionó que a esta presión se suman impuestos municipales de entre dos y tres puntos, lo que eleva aún más los costos para las fábricas radicadas en Argentina y dificulta la competitividad frente a otros mercados.