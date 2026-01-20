El cierre del año dejó un escenario complejo para las familias de Corrientes. Según el último relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), diciembre se posicionó como el segundo mes con mayor inflación del 2025 en la provincia, con un 2,8%, impulsado principalmente por un rubro sensible: la carnicería, que registró un aumento del 6,34%.

Dentro de este rubro, algunos productos básicos mostraron subas alarmantes: la nalga aumentó un 28%, el pescado 22,22%, el hígado 10,86% y la carnaza 7,37%. "La Canasta Básica Total continúa siendo alta, impactando negativamente en los hogares, ya que su costo se sostiene por encima de los ingresos, que siguen perdiendo", aseguró la titular de ISEPCI, Silvina Lagraña, en declaraciones para Perfil.

La preocupación no solo radica en el aumento nominal de los precios, sino en la capacidad de compra de los hogares. Durante el último mes del año, una familia tipo de dos adultos y dos niños necesitó $1.058.098,03 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT) y no caer por debajo de la línea de pobreza. El informe del ISEPCi deja en evidencia que los servicios esenciales y los alimentos básicos siguen ganándole la carrera a los ingresos fijos, profundizando la situación de vulnerabilidad en los sectores populares de Corrientes.

Al analizar el acumulado de 2025 (diciembre a diciembre), la suba de la canasta alimentaria alcanzó el 18,39%, lo que representa un gasto extra de $73.049 en comparación con el año anterior. Por su parte, la canasta total aumentó un 16,83% en doce meses.

La clase trabajadora y los sectores medios atraviesan una crisis de ingresos y un persistente aumento de la precariedad en las condiciones de vida. De acuerdo al Indec, el 80% de la población a nivel nacional tiene un ingreso per cápita familiar que no supera el millón de pesos.

La crisis de ingreso es motivada por la disparada de condiciones laborales de informalidad, cuya consecuencia son los malos salarios. De acuerdo al INDEC, el 62,8% de la población total (18.822.792 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio fue igual a 993.771 pesos. En la comparación de los ingresos por hogar (donde se cuentan más de un ingreso por vivienda), la situación también es preocupante: el 70% de los hogares integrados por más de dos personas con ingresos no superan los 2 millones de pesos ($1.921.479).

Corrientes en la cuerda floja: alerta por default, sobregasto en la provincia y ajuste a los municipios

Pese a que el reciente gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se presentó distante al Gobierno nacional, el presidente Javier Milei comenzó a financiar deuda provincial a través de bonos emitidos por el Banco de Corrientes para evitar un default. En este mismo sentido, y tras el sobregasto por el pasado año electoral provincial, desde los muncipios más afines denuncian una baja en el envío de fondos provinciales.

"Corrientes es el caso testigo de cómo Milei envía dinero de manera indirecta, comprando deuda a través de los bancos provinciales", detalló a El Destape una fuente cercana al Congreso de la Nación en relación a la situación financiera que atraviesa la provincia del litoral y la maniobra de Milei para no caer en default.

En este sentido, indican que el Banco de Corrientes sirvió como posible manejo de recursos provinciales frente a un balance desequilibrado por el sobregasto que implicó la campaña por la gobernación. Esto se da en el marco en que Nación adeuda 142 millones de pesos, sin contemplar el acumulado del 2025.

La noticia del banco provincial se vuelve clave para comprender el contexto de la respuesta del gobernador Valdés, al ser consultado por su vínculo con la Casa Rosada. "Estoy seguro de que el presidente, en algún momento, le va a decir a los argentinos exactamente cuál es el plan para salir adelante", detalló a radio Sudamericana mientras sus representantes ya habían votado el Presupuesto 2026.