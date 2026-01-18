Mientras hay más de 300 evacuados en Corrientes, Valdés está de festejo: cargan contra el gobernador en plena crisis

En medio de la emergencia hídrica que atraviesa la provincia de Corrientes, crece el malestar social por la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés en la Fiesta Nacional del Chamamé. En el territorio se contabilizan 362 afectados por las inundaciones, ya que hay evacuados en Santa Lucía, San Luis del Palmar, Empedrado y El Sombrero, a causa de las intensas lluvias registradas las primeras semanas del año.

De acuerdo con testimonios de vecinos y referentes sociales que declararon al medio Noticias de la Calle, mientras continúan reclamando asistencia urgente, el mandatario provincial aparece “celebrando como si viviera otra realidad”, en contraste con la dramática situación que vive gran parte de la provincia.

El impacto del temporal reavivó el malestar social en distintas comunidades. Vecinos apuntaron contra la falta de obras hídricas y responsabilizaron a la gestión provincial encabezada por Gustavo Valdés, que hace algunas semanas heredó su hermano. La situación estaría lejos de mejorar en el corto plazo, ya que este domingo regirá una alerta por tormentas en toda la región.

Un nuevo punto que sufre las intensas precipitaciones es la localidad de San Roque; producto de la crecida del río Santa Lucía, las autoridades confirmaron que un total de 263 personas tuvieron que ser evacuadas por el avance del agua.

El primer desborde ocurrió el viernes 9 de enero y había provocado que, al menos, unos 100 vecinos tuvieran que dejar sus casas. En el transcurso de una semana, esa cifra se duplicó y, se estipula que el descenso del agua podría demorar hasta un mes.

Por otro lado, advirtieron por el eminente colapso del puente Santa Lucía, que se ubica sobre la Ruta Nacional 118, en la zona conocida como Paso Naranjito. De acuerdo con la información de El Litoral, el paso podría ceder si el cauce del río continuara en aumento. Esto generaría un problema de comunicación entre varias localidades del área.

Hasta Virginia Gallardo hace más que Valdés por Corrientes: el proyecto de la diputada por los inundados

En medio de la desidia por parte de la gestión provincial, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo presentó su primer proyecto para declarar el estado de Emergencia Hídrica en todo el distrito.

La iniciativa de la artista-diputada insta a la declaración de Emergencia Hídrica, entendiéndola como "una medida necesaria y oportuna, que permitiría agilizar mecanismos administrativos y presupuestarios, reforzar la asistencia a las poblaciones damnificadas y acompañar a las autoridades provinciales y municipales en las tareas de contención, recuperación y reconstrucción".

El pedido de Gallardo va a contramano de lo que impulsa el oficialismo: durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, los legisladores de LLA se abstuvieron de votar la emergencia por los incendios forestales en Córdoba, argumentando en aquel entonces que no se debían comprometer partidas presupuestarias sin un análisis fiscal previo.

Más drástico aún fue el accionar del Ejecutivo Nacional frente a las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales: a pesar de que el Congreso había sancionado una ley de emergencia, el presidente Javier Milei decidió vetarla en su totalidad (mediante el Decreto 424/2025), bajo la premisa de que el Estado ya había enviado asistencia técnica y que las provincias deben gestionar sus propios recursos sin depender de fondos extraordinarios del Tesoro.