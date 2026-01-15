Tras la suba de diciembre, Vialidad Nacional analiza un nuevo aumento en el peaje Chaco-Corrientes

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para aplicar aumentos en los cuadros tarifarios de los peajes en las concesiones de la empresa estatal Corredores Viales S.A., en medio del proceso de privatización. En este marco, tanto el puente interprovincial que une Chaco con Corrientes como en el peaje ubicado sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de Makallé, podrían sufrir nuevos incrementos.

El gobierno de Javier Milei avanza con el plan para subir hasta un 19% el valor de los peajes de las principales rutas nacionales y autopistas del país. De concretarse la propuesta, el valor mínimo para vehículos particulares, hasta dos ejes y una altura máxima de 2,30 metros, pasaría de $1.300 a $1.500, Al argumentar la instancia consultiva, se remarcó que “la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa”.

La iniciativa fue formalizada a través de la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, que habilita un proceso de consulta ciudadana previo a la aplicación de los nuevos valores. El mecanismo se encuadra en el sistema de Elaboración Participativa de Normas, que permite a usuarios y ciudadanos expresar opiniones antes de que la medida quede firme. El proceso permanecerá abierto por 15 días hábiles, con plazo estimado hasta los primeros días de febrero, período durante el cual se recibirán observaciones y propuestas.

La propuesta de actualización tarifaria no contempla diferencias de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir, que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía en otros tiempos. Por lo tanto, pagando en forma automática o en efectivo se abonará el mismo monto en todas las franjas horarias y categorías.

En una medida sin anuncios previos, Vialidad Nacional autorizó en diciembre un aumento que promedia el 35% en el peaje que impacta en este tramo de la Ruta Nacional 16. La decisión del organismo marca una abierta contradicción con los mensajes de las autoridades viales en 2024, cuando aseguraron que no habría aumentos hasta concretar los procesos de licitación y las obras de mejora en la infraestructura. A pesar del contundente rechazo del Congreso al decreto que proponía su disolución, sumado un freno judicial, la entidad sigue sumida en una profunda crisis.

Puente Chaco-Corrientes: proyecto para declarar la "emergencia vial"

La exdiputada nacional y actual legisladora provincial, Sofía Brambilla, presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia vial del puente General Belgrano, la arteria que une a Corrientes y Chaco. La iniciativa exige una acción urgente y centralizada del Estado nacional para evitar una tragedia.

El proyecto de ley se sustenta en una serie de episodios recientes que encendieron las alarmas, incluyendo roturas en las juntas de dilatación, demoras constantes y accidentes graves, como el ocurrido el 19 de septiembre de 2025, donde más de 14 vehículos se vieron involucrados y hubo una víctima fatal.

La propuesta exige medidas concretas de aplicación inmediata por parte del gobierno de Javier Milei: