Sin previo aviso, aumentó más del 30% el peaje en el puente Chaco-Corrientes: cuáles son los nuevos valores

Los usuarios frecuentes del corredor vial III, que contiene a los peajes del puente General Belgrano y Makallé. (Foto: Diario Norte).

En una medida sin anuncios previos, Vialidad Nacional autorizó un aumento que promedia el 35% en el peaje que impacta en el Tramo III del Corredor Vial de la Ruta Nacional 16, de modo que afecta a las estaciones ubicadas en el puente Chaco-Corrientes y en la localidad de Makallé.

De esta manera, el incremento tarifario para los usuarios que deben cruzar el puente General Belgrano comenzó a regir desde la medianoche del pasado sábado y alcanza a todas las categorías de vehículos, desde autos hasta camiones y transporte pesado. Los montos varían según la categoría del vehículo y el medio de pago.

El puente interprovincial, inaugurado en 1973 y de más de 1.700 metros de extensión, soporta un tránsito diario que oscila entre 24.000 y 27.000 vehículos, con una alta presión estructural debido a la gran cantidad de camiones de carga pesada.

La decisión del organismo marca una abierta contradicción con los mensajes de las autoridades viales en 2024, cuando aseguraron que no habría aumentos hasta concretar los procesos de licitación y las obras de mejora en la infraestructura. A pesar del contundente rechazo del Congreso al decreto que proponía su disolución, sumado un freno judicial, la entidad sigue sumida en una profunda crisis.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) advierten que los trabajadores chaqueños perciben sueldos por debajo de la línea de la pobreza y no reciben ningún tipo de aumento hace más de un año.

Aumento de peaje en el puente Chaco-Corrientes: nuevos valores

Vehículos de 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: Manual: $1.300 / TelePASE: $1.258,07

Vehículos de 2 ejes de mayor porte (más de 2,30 metros): Manual: $2.600 / TelePASE: $2.516,14

Categoría 3 (3 y 4 ejes): Manual: $3.800 / TelePASE: $3.775,21

Categoría 4 (5 y 6 ejes): Manual: $5.100 / TelePASE: $5.033,28

Más de 6 ejes: Manual: $6.300 / TelePASE: $6.291,35

Puente Chaco-Corrientes: proyecto para declarar la "emergencia vial"

La ex diputada nacional y actual legisladora provincial, Sofía Brambilla, presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia vial del puente General Belgrano, la arteria que une a Corrientes y Chaco. La iniciativa exige una acción urgente y centralizada del Estado nacional para evitar una tragedia.

El proyecto de ley se sustenta en una serie de episodios recientes que encendieron las alarmas, incluyendo roturas en las juntas de dilatación, demoras constantes y accidentes graves, como el ocurrido el 19 de septiembre de 2025, donde más de 14 vehículos se vieron involucrados y hubo una víctima fatal.

La propuesta exige medidas concretas de aplicación inmediata por parte del gobierno de Javier Milei: