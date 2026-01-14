Crisis financiera en Corrientes: 60 municipales no cobraron el sueldo y presionan a Valdés

La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa estructural en cada uno de sus rincones. Un grupo de aproximadamente 60 trabajadores de la Municipalidad de Mburucuyá denunciaron públicamente que la nueva gestión, encabezada por el intendente Edgar Galarza, adeuda la totalidad de los haberes correspondientes al mes de diciembre y el aguinaldo.

Ante la falta de respuestas, los empleados enviaron una nota formal al gobernador Juan Pablo Valdés, en la cual solicitan su intervención inmediata en el conflicto. En el escrito, los afectados por la decisión de Galarza califican el contexto como un "momento crítico" y advierten que, si bien la localidad sufrió las consecuencias de los eventos climáticos recientes, "una tragedia no puede convertirse en una excusa para no cumplir con los derechos salariales".

Julia Antonia Carballo, empleada de planta permanente con 12 años de antigüedad en la institución, describió un escenario de incertidumbre y ruptura institucional. "La única esperanza es una respuesta del gobernador porque el intendente no nos brinda ninguna solución; no tiene comunicación alguna con nosotros, estamos incomunicados", explicó en declaraciones para Perfil.

A la crisis financiera se le suma la denuncia por despidos. Según el testimonio de los afectados, ya se registraron al menos dos cesantías que profundizaron el malestar: un hombre que realizaba tareas desde 2012 y un agente con cuatro años de contrato que había pasado a planta permanente hace apenas cuatro meses.

Si bien por el momento aguardan una señal por parte del Ejecutivo provincial, ya se encuentran programando una manifestación frente al edificio municipal para visibilizar el reclamo. "La comunidad está angustiada, esperando recibir lo que le pertenece por derecho", remarca el comunicado enviado a Casa de Gobierno. Hasta el momento, las autoridades de Mburucuyá no emitieron ningún comunicado oficial respecto al cronograma de pagos ni a los motivos del retraso que provoca la incertidumbre de muchas familias correntinas.

Trabajadores de Mburucuyá denunciaron que el intendente Edgar Galarza adeuda la totalidad de los haberes correspondientes al mes de diciembre y el aguinaldo.

Municipios denuncian cajas vacías y deudas: la crisis inocultable de los hermanos Valdés

La situación en la localidad de Mburucuyá no representa un caso aislado: los municipios denuncian cajas vacías, deudas, balances alterados y denuncias judiciales contra la gestión saliente de Gustavo Valdés.

Pese a que el nuevo mandatario señaló que, tras 8 años en el cargo, su hermano "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas", el “efecto dominó” municipal desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo.

El menor de los Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermano: el gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2026 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.

Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios cercanos.