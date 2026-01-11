Las intensas lluvias registradas en la provincia de Corrientes en las últimas semanas generan un panorama desolador y las respuestas del gobernador Juan Pablo Valdés no aparecen. Según el relevamiento actualizado del Comando Operativo de Emergencia de Corrientes (COE), se registran 354 evacuados en seis localidades correntinas, como consecuencia de inundaciones, desbordes de ríos y daños provocados por temporales.

De acuerdo al documento al que accedió El Litoral, la situación más grave se registra en San Luis del Palmar, donde el impacto del agua lleva casi un mes. Actualmente, 309 personas permanecen fuera de sus hogares, convirtiendo a esta localidad en el epicentro de la emergencia hídrica provincial.

El impacto del temporal reavivó el malestar social en distintas comunidades. Vecinos de esta localidad y de otras zonas apuntaron contra la falta de obras hídricas y responsabilizaron a la gestión provincial encabezada por Gustavo Valdés, que hace algunas semanas heredó su hermano. En este marco, muchos campos quedaron cubiertos por agua, lo que despertó la preocupación de los productores.

Para el 30 de diciembre se habían contabilizado 114 familias evacuadas, lo que representaba alrededor de 450 personas alojadas en 13 centros habilitados. A ese número se sumaban más de 200 vecinos que debieron autoevacuarse en viviendas de familiares o amigos ante el avance del agua. Once días después, 309 personas continúan sin poder regresar a sus hogares, evidenciando la persistencia del problema.

En las últimas horas, la emergencia se agravó en San Roque, donde el río Santa Lucía volvió a desbordarse y obligó a evacuar a 18 personas. La información fue confirmada por Defensa Civil provincial.

Los sanroqueños afectados fueron trasladados al Albergue Avesa, ante el avance del agua sobre zonas habitadas. Las autoridades indicaron que la situación se mantiene bajo estricta vigilancia, ya que el nivel del río continúa en ascenso tras las recientes precipitaciones.

Hasta Virginia Gallardo hace más que Valdés por Corrientes: el primer proyecto de la diputada por los inundados

En medio de la desidia por parte de la gestión provincial, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo presentó su primer proyecto para declarar el estado de Emergencia Hídrica en todo el distrito.

La iniciativa de la artista-diputada insta a la declaración de Emergencia Hídrica, entendiéndola como "una medida necesaria y oportuna, que permitiría agilizar mecanismos administrativos y presupuestarios, reforzar la asistencia a las poblaciones damnificadas y acompañar a las autoridades provinciales y municipales en las tareas de contención, recuperación y reconstrucción".

El pedido de Gallardo va a contramano de lo que impulsa el oficialismo: durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, los legisladores de LLA se abstuvieron de votar la emergencia por los incendios forestales en Córdoba, argumentando en aquel entonces que no se debían comprometer partidas presupuestarias sin un análisis fiscal previo.

Más drástico aún fue el accionar del Ejecutivo Nacional frente a las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales: a pesar de que el Congreso había sancionado una ley de emergencia, el presidente Milei decidió vetarla en su totalidad (mediante el Decreto 424/2025), bajo la premisa de que el Estado ya había enviado asistencia técnica y que las provincias deben gestionar sus propios recursos sin depender de fondos extraordinarios del Tesoro.