Corrientes en la cuerda floja: alerta por default, sobregasto en la provincia y ajuste a los municipios

Pese a que el reciente gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se presentó distintante al Gobierno nacional, el presidente Javier Milei comenzó a financiar deuda provincial a través de bonos emitidos por el Banco de Corrientes para evitar un default. En este mismo sentido, y tras el sobregasto por el pasado año electoral provincial, desde los muncipios más afines denuncian una baja en el envío de fondos provinciales.

"Corrientes es el caso testigo de como Milei envía dinero de manera indirecta, comprando deuda a través de los bancos provinciales", detalló a El Destape una fuente cercana al Congreso de la Nación en relación a la situación financiera que atraviesa la provincia del litoral y la maniobra de Milei para no caer en default.

En este sentido, indican que el Banco de Corrientes sirvió como posible manejo de recursos provinciales frente a un balance desequilibado por el sobregasto que implico la campaña por la gobernación. Esto se da en el marco en que Nación adeuda 142 millones de pesos, sin contemplar el acumulado del 2025.

La noticia del banco provincial se vuelve clave para comprender el contexto de la respuesta del gobernader Valdés, al ser consultado por su vínculo con la Casa Rosada. "Estoy seguro de que el presidente, en algún momento, le va a decir a los argentinos exactamente cuál es el plan para salir adelante", detalló a radio Sudamericana mientras sus representantes ya habian votado el Presupuesto 2026.

En este marco, el Gobierno provincial acompañó la mayoría de los requerimientos vinculados a los principales proyectos impulsadas por Nación, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas en temas clave para la provincia, como el financiamiento de la obra pública paralizada o la situación del Instituto de Previsión Social.

El ajuste llega a los municipios

Desde la oposición política no sorprendió la falta de envío de fondos del Gobierno provincial a los municipios, aun entre aquellos con afinidad política, ya que sostienen que el principal problema radica en el sobregasto y no en la merma de recursos nacionales. Esta lectura fue respaldada por un informe del Ministerio de Hacienda de la Nación, que señaló un déficit acumulado de $180.000 millones en los últimos tres trimestres en las cuentas de la provincia.

Tras la campaña electoral que llevó adelante el ex gobernador Gustavo Valdés para dejar en la conducción a su hermano y actual mandatario provincial, la oposición registraba que los propios municipios tenían un gasto aún mayor que deben acostumbrarse a un presupuesto más ajustado los cuales también se excedieron en sus finanzas: de los 74 muncipios que conforman la provincia del litoral, más de 60 forman parte del espacio Vamos Corrientes.

Esto no solamente afecto a la obra publica provincial, sino que alcanzó a eventos masivos y festivales históricos que debieron ser suspendidos por decisión del Gobierno de Gustavo Valdés. La situación se aguda por el recorte en programas nacionales clave para la contención de la ciudadanía que debe ser absorbido por la propia provincia.