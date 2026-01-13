Menos litros y más crisis: la venta de combustibles en Corrientes cayó 7,1% interanual en noviembre

La venta de combustibles en la provincia de Corrientes sufrió una contracción del 7,1% interanual en noviembre. Además, también se registró una baja del 4,8% respecto al mes anterior, reflejando el impacto directo del incremento de precios en los surtidores y la pérdida de poder adquisitivo por las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Juan Pablo Valdés.

Según un reciente informe del portal especializado Surtidores.com, basado en datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en noviembre se vendieron a nivel país 1.376.311 metros cúbicos de combustibles, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, cuando el volumen había superado los 1,47 millones de metros cúbicos.

Del total de ventas en territorio correntino, las naftas representaron el 58% y el gasoil el 42%. Ambos sectores mostraron debilidad: las naftas cayeron un 2,3% interanual debido a que el retroceso de la súper (-3,4%) neutralizó el ligero avance de la premium (+1,1%). Por su parte, el gasoil se contrajo un 11,8%, afectado principalmente por el hundimiento del consumo de gasoil común (-18,6%), frente a un segmento premium que se mantuvo prácticamente estancado (+0,5%).

La única provincia que registró un aumento en las ventas fue Formosa, con una suba de 1,1% interanual en la comercialización al público. Las caídas más marcadas fueron en Córdoba, con una baja de 13,7%, Santa Cruz, con 12,2%, y Jujuy, con 11,3%.

El informe también refleja que casi todas las empresas del sector experimentaron bajas en sus volúmenes de venta. La compañía con mayor participación en el mercado mostró una retracción moderada, mientras que otras firmas registraron bajas mucho más marcadas, en un contexto que sigue mostrando señales de debilidad en el consumo de combustibles a nivel nacional.

Fuerte caída en la venta de combustibles

De enero a noviembre del 2025, las ventas de combustibles al público fueron de 15,4 millones de m3 y aumentaron 0,2% en comparación con el mismo período de 2024. En este contexto, las ventas de nafta aumentaron 3,3%, pero las de gasoil cayeron por 3,6%. Sin embargo, las ventas de 2024 y 2025 siguen estando por debajo de lo que se comercializó en 2022 y 2023.

Según un informe del medio Politikon Chaco, nueve distritos cierran el acumulado del año con alzas, entre las que se destacan Santiago del Estero, Buenos Aires y San Juan, que se ubicaron en el podio; entre las quince jurisdicciones con bajas, la más fuerte se observa en CABA con -9,7%.

En el acumulado anual, las ventas en la provincia de Corrientes se ubican -1,9% por debajo del periodo enero-noviembre de 2024. En el NEA, las ventas acumuladas en Misiones exponen un descenso del -2,3%, en Chaco -0,6% y Formosa una suba del 3,6%.

El Gobierno nacional habilitó el aumento de combustible en todo el país

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para todo el mes de enero en todo el país, una medida que influye directamente en los precios de la nafta y el gasoil. La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial mediante el Decreto 929/2025

Según lo establecido, para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro en el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro correspondiente al impuesto al CO₂.

Desde Nación señalaron que el aumento del impuesto es necesario para "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La suba se enmarca en una serie de aumentos mensuales que se viene dando desde 2024.

Asimismo, se aclaró que los incrementos impositivos se implementaron de manera parcial y que continuarán en febrero. Desde que se decidió descongelar el tributo a los combustibles, las estaciones de servicio aplican aumentos de forma habitual, incluso de manera semanal o con pocos días de diferencia.