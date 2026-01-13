Motosierra permanente: 2025 también fue un año de ajuste

La motosierra permanente de Javier Milei se comprobó también en 2025, aunque no para todos. El año que acaba de terminar registró recortes en los fondos destinados a salud, educación, obra pública, desarrollo social y transporte, incluso poniendo en riesgo la ejecución de programas; mientras hubo aumento de los fondos para la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Así lo muestran los análisis de la ejecución presupuestaria 2025 y su comparación con los dos años previos, que publicaron en las últimas horas el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) y la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

El CEPA analizó el gasto total agregado de la Administración Pública Nacional y registró una caída real fuerte la ejecución de las partidas presupuestarias en 2025, tanto en comparación con 2024 como con 2023. El recorte llegó al 20% en la comparación contra 2023 (último año con presupuesto nacional sancionado por el Congreso) y fue del 4% en la comparación interanual en términos reales contra 2025. Es decir, el ajuste continuó.

El informe destacó "una marcada reducción en la ejecución de la mayoría de las jurisdicciones" aunque al analizar cualitativamente esas caídas, subraya que la más importante por su incidencia en el total es el recorte en el Ministerio de Capital Humano, donde la Secretaría de Educación registra una caída del 48% y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia una disminución del 73%. El alma del ajuste recayó sobre las escuelas, las universidades y las políticas destinadas a la niñez. Como contracara aparece nada más ni nada menos que la SIDE, que incrementó su ejecución en un 52% respecto a 2023.

La ejecución presupuestaria por función muestra, lógicamente, una gran incidencia de la Seguridad Social sobre el total (58% del total del gasto) pero en segundo lugar aparece con mucho peso la incidencia de los Servicios de Deuda Pública, que ocuparon el 8% del gasto total. Luego, según el análisis del CEPA, se ubican otras funciones con incidencias menores, como Salud con el 6%, Educación y Cultura (5%), Energía, Combustibles y Minería (4%), Transporte (2%), Promoción y Asistencia Social (2%); y el resto de las aperturas con una incidencia menor al 2% de la ejecución total.

El análisis de la ASAP va en línea. Según la Asociación Argentina de Presupuesto, la variación del la ejecución presupuestaria entre 2024 y 2025 fue de -2,9%. La ASAP destaca entre las áreas que más sufrieron los recortes a los Intereses y las Transferencias Corrientes al Sector Privado (el 34% y el 32% de la retracción). Y, tomando la comparación con 2023, el informe señala que la caída del gasto total en ese período (28,1% en términos reales) "se explica principalmente (en un 64,9%) por la retracción de las Transferencias en todas sus tipologías: las destinadas al Sector Privado explicaron 28,5% de la caída total, las destinadas a las Provincias (Corrientes y de Capital)

aportaron 22,7%, las vinculadas principalmente a subsidios representaron un 10,2% y las de Universidades explicaron el 3,5%".

Una señal de alarma

De cara a 2026, que será otro año de ajuste, tal como anticipa la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso, el informe de la ASAP deja planteada una luz de alarma. En diciembre de 2025, por cuarto mes consecutivo, hubo "una brecha negativa entre las tasas de crecimiento de ingresos versus las de gastos". Es decir, cayeron los ingresos (4,6% interanual) y crecieron los gastos (3,1% interanual).

El año que recién comienza será el primero con un presupuesto aprobado para Javier Milei. La ASAP destacó la "particular relevancia institucional" del hecho, pues "revierte un período de debilitamiento de la institucionalidad presupuestaria". Dos años continuados sin presupuesto aprobado configuró una situación inédita en la historia argentina. Ahora el Gobierno "recupera una herramienta central de planificación, que fortalece la previsibilidad de la gestión pública, los mecanismos de control y el carácter plural del proceso de toma de decisiones".