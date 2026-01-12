Le renuncian todos a Sadir: se marcharon funcionarios de Hacienda y de servicios públicos

En medio de los duros cuestionamientos a su gestión, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aceptó las renuncias de tres altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas y también la de Carlos Oehler, quien se encontraba al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), en el marco de una reconfiguración del esquema de gestión.

Según lo establece el decreto correspondiente, a partir del 10 de diciembre de 2025 fueron aceptadas las renuncias de Salvador Armando Meyer, quien se desempeñaba como Contador de la Provincia; Pablo Andrés Ferioli, Subcontador de la Provincia; y Juan Eduardo Bassutti, Subsecretario de Egresos Públicos.

En tanto, la salida de Oehler se da en el marco del proceso de reorganización del gabinete y de distintos organismos que impulsa el Ejecutivo provincial, aunque hasta el momento se mantienen sin cambios áreas que también vienen siendo blanco de fuertes críticas, como los Ministerios de Producción y de Seguridad, entre otros.

En los últimos meses, la SUSEPU fue duramente cuestionada por su inacción y respuestas tardías frente a reiterados incumplimientos de las empresas prestatarias de servicios esenciales. Las críticas apuntaron tanto a la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA), concesionaria del servicio eléctrico, como a la empresa Agua Potable.

Vecinos de distintos barrios y localidades de toda la provincia denunciaron interrupciones prolongadas y frecuentes en ambos servicios fundamentales, una situación que se agravó por la falta de inversiones en obras de infraestructura. Incluso, la propia SUSEPU autorizó a EJESA a cumplir apenas con el 68 % del plan previsto para el período comprendido entre mayo de 2023 y abril de 2024, una decisión que generó un fuerte malestar social.

Sadir creó un ministerio de Minería mientras se acumulan los despidos en el área

Mientras empresas mineras de la provincia de Jujuy siguen con los despidos por la crisis económica, el gobernador Carlos Sadir creó el nuevo Ministerio correspondiente a esta actividad económica fundamental del sector primario: este martes, el mandatario provincial le tomó juramento a José Gómez, quien comenzó su desempeño en la administración pública de la mano del expresidente Mauricio Macri y el exgobernador Gerardo Morales.

El flamante funcionario afirmó que “el nuevo Ministerio de Minería se inaugura como una decisión política de alto impacto que jerarquiza el trabajo iniciado en 2015 en el sector minero”. Además, resaltó que “no implica mayor burocracia, sino elevar al rango ministerial una actividad clave que hoy representa el 10% del Producto Bruto Geográfico de la provincia”.

La creación de la cartera responde al crecimiento de la actividad extractivista en territorio jujeño y su impacto en la economía local, tal como señaló Sadir respecto al crecimiento en la participación del PBG (Producto Bruto Geográfico). No obstante, los jujeños sufren las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador.

"Reducción de costos" fue el motivo que le dio la importante empresa Minera Exar, operadora del proyecto Cauchari-Olaroz, a los más de 80 trabajadores que despidió en julio del año pasado. La situación en la minera fue denunciada por el diputado Gastón Remy del FIT de esa provincia.

"La compañía está integrada por capitales chinos y canadienses (Ganfeng Lithium Co. Ltd. 47 %; Lithium Argentina 45 %) y por la estatal jujeña Jemse (9 %). Comenzó a exportar litio en 2023 y proyecta alcanzar una producción de 35.000 toneladas anuales", explicó el legislador sobre la firma que llevó adelante estos despidos.