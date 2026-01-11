Conflicto en Jujuy: municipales denuncian despidos arbitrarios y apuntan contra Sadir

Tras varias semanas sin respuestas del intendente y del gobernador Carlos Sadir, los empleados cesanteados profundizan el plan de lucha. (Foto: Jujuy al Momento).

Tras la polémica salida de la excomisionada de Jujuy, Graciela Flores, por presuntos hechos de corrupción, el nuevo jefe comunal de la localidad de Uquía, Josué Aquino, adoptó medidas que ya generaron polémica. A pocos días del comienzo del 2026, un grupo de trabajadores municipales denunció que fueron despedidos de manera arbitraria y se manifestaron en la capital jujeña para exigir su reincoporación.

Tras varias semanas sin respuestas del intendente y del gobernador Carlos Sadir, los empleados cesanteados profundizan el plan de lucha. Hace algunos días, los trabajadores fueron hasta la Secretaría de Trabajo en busca de respuestas: denuncian que hay 13 municipales afectados.

En diálogo con el medio Jujuy al Momento, un hombre que fue despedido aseguró que el colectivo fue convocado en el marco de una conciliación obligatoria, y ellos evidenciaron el malestar e incertidumbre debido a que representan el sustento de sus familias.

Según advierten los empleados, los despidos fueron sin justificación. “Algunos trabajadores fueron suspendidos, otros despedidos directamente, y algunos no recibieron su salario. Todos esperamos ser reincorporados porque no somos políticos, sino empleados municipales”, relató el implicado.

De esta manera, expusieron la grave situación que atraviesan en medio de la crisis económica provocada por el presidente Javier Milei y el gobernador Sadir. Durante la protesta, pidieron que se les devuelva su lugar de trabajo y advierten que no se les dio ningún motivo para la cesantía.

Sadir creó un ministerio de Minería mientras se acumulan los despidos en el área

Mientras empresas mineras de la provincia de Jujuy siguen con los despidos por la crisis económica, el gobernador Sadir creó el nuevo Ministerio correspondiente a esta actividad económica fundamental del sector primario: este martes, el mandatario provincial le tomó juramento a José Gómez, quien comenzó su desempeño en la administración pública de la mano del expresidente Mauricio Macri y el exgobernador Gerardo Morales.

El flamante funcionario afirmó que “el nuevo Ministerio de Minería se inaugura como una decisión política de alto impacto que jerarquiza el trabajo iniciado en 2015 en el sector minero”. Además, resaltó que “no implica mayor burocracia, sino elevar al rango ministerial una actividad clave que hoy representa el 10% del Producto Bruto Geográfico de la provincia”.

La creación de la cartera responde al crecimiento de la actividad extractivista en territorio jujeño y su impacto en la economía local, tal como señaló Sadir respecto al crecimiento en la participación del PBG (Producto Bruto Geográfico). No obstante, los jujeños sufren las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador..

"Reducción de costos" fue el motivo que le dio la importante empresa Minera Exar, operadora del proyecto Cauchari-Olaroz, a los más de 80 trabajadores que despidió en julio del año pasado. La situación en la minera fue denunciada por el diputado Gastón Remy del FIT de esa provincia.