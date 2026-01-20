Accidente en Villa Gesell: un hombre volcó en un cuatriciclo y sufrió múltiples fracturas en el cráneo

Un hombre de 27 años, oriundo de Guernica, lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata, tras sufrir un grave accidente mientras manejaba un cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell. El joven presenta múltiples fracturas en el cráneo y su estado de salud es calificado por los médicos como de “pronóstico muy reservado”.

El traumático episodio ocurrió durante el fin de semana en la zona del camping Pucará. Según los reportes, el cuatriciclo que conducía la víctima volcó, provocándole lesiones gravísimas. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia, que incluyó la estabilización en el lugar por parte de los servicios médicos y su posterior traslado urgente al hospital de alta complejidad en La Plata.

Un diagnóstico crítico y una operación postergada

El último parte médico detalla la extensión y gravedad de las lesiones. Según indicaron desde el establecimiento, el paciente presenta “fracturas en el cráneo, en la región frontal y parietal izquierda, así como en el rostro y en la órbita ocular”. Este cuadro fue diagnosticado como traumatismo encéfalo craneano grave con compromiso facial y politraumatismos.

La atención inicial requirió la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que coordinó un complejo operativo de traslado aéreo. El hombre fue llevado en helicóptero sanitario desde Villa Gesell hasta La Plata en la madrugada del domingo, un factor clave para su estabilización inicial.

Al llegar al hospital de La Plata, los médicos evaluaron realizar una intervención quirúrgica neurológica de urgencia. El procedimiento planificado incluía la limpieza de fragmentos óseos y la colocación de un sensor para monitorear la presión intracraneal. Sin embargo, esta operación programada para el lunes fue pospuesta por una alteración en la coagulación de la sangre del paciente, que actualmente se encuentra bajo tratamiento.

El estado actual: respiración asistida y pronóstico reservado

En este momento, la situación del joven de 27 años es extremadamente delicada mientras permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo estricta observación. Para sostener sus funciones vitales, requiere respiración asistida y medicación específica para mantener estable su presión arterial.

El pronóstico, tal como indican los partes médicos, sigue siendo muy reservado. Los profesionales de la salud monitorean constantemente su evolución para determinar el momento más adecuado y seguro para llevar a cabo la intervención quirúrgica postergada. Las próximas horas serán determinantes para definir el curso de su tratamiento.

Operativos de control y una seguidilla de accidentes en la costa

Este trágico incidente no es un caso aislado. Se suma a una preocupante seguidilla de episodios similares registrados en la costa bonaerense en los últimos días.

El viernes previo , dos turistas de la Ciudad de Buenos Aires resultaron heridas tras volcar con un cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell.

Días antes, en la zona de La Frontera, Pinamar, un menor de ocho años sufrió lesiones graves al impactar un UTV contra una camioneta. El siniestro también involucró a su padre y dos niñas más, que debieron ser asistidas. Bastián Jerez continúa peleando por su vida y fue intervenido en cinco ocasiones hasta el momento.



Frente a este escenario de reiterados accidentes, la Municipalidad de Villa Gesell ha intensificado los controles sobre la circulación de vehículos recreativos en los médanos. Tan solo este domingo, en un operativo específico, se procedió al secuestro de 14 vehículos (12 cuatriciclos y 2 motocicletas) por “graves infracciones a la normativa vigente”. Las faltas incluyeron ausencia de documentación, falta de matrícula, irregularidades en la identificación y circulación por zonas no habilitadas.

Las autoridades municipales y provinciales han reiterado el llamado a la “conducción responsable”, al respeto de las normas de seguridad y a extremar las precauciones en zonas de médanos, recordando que estas prácticas recreativas conllevan riesgos graves si no se cumplen las reglamentaciones y condiciones mínimas de seguridad.