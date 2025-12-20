Conecta Mendoza: así será el metrotranvía, la mega obra de transporte público de 40 km

Mendoza se encuentra desarrollando una de las obras de transporte público más importantes de la provincia. Se trata de la extensión del conocido Metrotranvía, que ya ha avanzado en un 70%. De esta manera, el transporte público de la provincia pasará de tener 18 km a 40 km. Según lo informado por las autoridades del Gobierno, se construyeron nueve paradores y continúan las tareas en otras dos estaciones.

Además, se realizaron un total de casi 10 kilómetros de vías con tramo doble y simple. No solo se trabajó en diversos pasos a nivel y en obras eléctricas.

Las autoridades de la provincia afirmaron, además, que se instalaron el "90% de las columnas para catenaria y se comenzó a poner en marcha el montaje de las ménsulas".

Al mismo tiempo, avanza la construcción de las cuatro subestaciones que abastecerán de energía al metrotranvía, un elemento central para garantizar la frecuencia y confiabilidad del servicio.

El Gobierno compró nuevas formaciones para el Metrotranvía provenientes de Estados Unidos

La expansión también se apoya en la incorporación de nuevas unidades. Hasta el momento, llegaron 27 de las 39 duplas donadas por el Metro de San Diego, que reforzarán la flota actual de cara a la ampliación.

Además, la Provincia gestiona convenios similares con ciudades de California y Misuri para sumar más material, lo que permitirá acompañar el crecimiento de la red.

El proyecto contempla dos grandes extensiones. Hacia el sur, se completará un nuevo ramal de 16 kilómetros entre el parador Pellegrini y Luján de Cuyo, que incluirá un paseo peatonal y una ciclovía paralela, obras que ya fueron finalizadas. Hacia el norte, se prevé una ampliación de seis kilómetros desde Avellaneda hasta el aeropuerto.

Los nuevos paradores del Metrotranvía

Con las obras realizadas, hasta el momento, se instalaron los siguientes nueve paradores: Chacabuco, Rivadavia, San Vicente, San Martín Sur, Carrodilla, Paso, Malabia, Liniers y Trapiche. Además, continúan las obras en las paradas Benegas y Besares, mientras que resta iniciar la construcción del parador Pueyrredón.