Los sándwiches de miga pueden ser grandes aliados para una cena de Navidad, pero calcular la cifra a comprar no es siempre una tarea fácil.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, la clásica reunión familiar donde los sándwiches de miga son protagonistas indiscutidos. Pero a la hora de decidir cuántos preparar, surge la eterna duda: ¿es mejor llevar de más o arriesgarse a que falten? Estos sándwiches se destacan no solo en la cena, sino también al día siguiente, cuando las sobras acompañan el almuerzo junto al asado, otro clásico infaltable.

Sin embargo, calcular la cantidad justa no es sencillo, ya que cada invitado tiene un apetito distinto: mientras algunos disfrutan uno o dos, otros pueden comer varios. Un dato clave para no equivocarse es tener en cuenta la cantidad de invitados y la variedad de alimentos que habrá en la mesa. Esto influye directamente en cuántos sándwiches serán necesarios para satisfacer a todos sin excesos.

Según expertos en reuniones familiares, en promedio, cada persona consume entre dos y tres sándwiches de miga durante la cena de Navidad. Sin embargo, para evitar quedarse corto, lo recomendable es calcular entre cuatro y cinco unidades por comensal. Si sobra, no hay problema: esos extras suelen ser parte del almuerzo del día siguiente.

Un consejo para reducir la cantidad total sin dejar a nadie con hambre es variar los rellenos. En lugar de ofrecer solo los clásicos de jamón y queso, sumar opciones con pollo o verduras puede hacer que los sándwiches sean más sustanciosos y saciantes. De esta manera, se logra que cada invitado coma menos cantidad, pero se sienta satisfecho. En definitiva, planificar con anticipación y considerar estos consejos puede evitar el estrés de último momento y asegurar que los sándwiches de miga sean un éxito en la mesa navideña.

El pionono como salvador para Navidad y Año Nuevo

Los piononos salados son súper versátiles y permiten hacer muchísimas combinaciones para todos los gustos, desde versiones clásicas, más potentes y hasta opciones vegetarianas para quienes no comen animales. Entre los principales rellenos se encuentran:

Clásicos

Jamón y queso : jamón cocido, queso (cremoso, pategrás o tybo), mayonesa o queso crema.

: jamón cocido, queso (cremoso, pategrás o tybo), mayonesa o queso crema. Jamón, queso y huevo : jamón cocido, queso, huevo duro picado, mayonesa.

: jamón cocido, queso, huevo duro picado, mayonesa. Primavera: jamón, queso, arvejas, zanahoria rallada, mayonesa.

Con carnes