Importante giro de la guerra contra las drogas en Estados Unidos: Trump flexibilizó el uso de la marihuana

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una resolución este jueves que flexibiliza el uso de la marihuana en todo el país, permitiendo su uso medicinal. El republicano contó que la decisión partió del pedido de varias personas que "suplicaron para que tomemos esta medida", la cual no elimina las restricciones y sanciones a su consumo, sino que permite hacerlo de forma baja o moderada. En palabras de la Casa Blanca, se trata de una reclasificación de la marihuana como droga, al cambiarla de la categoría "peligrosa" a una menos severa.

Dentro de lo que es la política antidrogas estadounidense, el cannabis estuvo siempre dentro de lo que se llamó la Lista 1, que es el grupo de estupefacientes que no se consideran de uso médico aceptable de acuerdo a las normas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). En ese grupo también están el LSD y el éxtasis, por ejemplo. La industria cannábica lleva años trabajando para que esto sea sometido a revisión, lo cual parece haberse logrado el martes cuando Trump anunció posibles cambios. Finalmente hoy confirmó que será reclasificada como una droga de la Lista 3, la cual según la DEA, significa que tiene "un potencial de dependencia física y psicológica moderado o bajo". El nuevo decreto de Trump obliga ahora a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a acelerar el proceso de flexibilización de las restricciones federales, aunque no incluye un cronograma de aplicación.

"Este decreto de reclasificación hará que sea mucho más fácil realizar investigaciones médicas relacionadas con la marihuana, permitiéndonos estudiar los beneficios, los posibles peligros y los tratamientos futuros", declaró el presidente Trump en la Oficina Oval. "Va a tener un impacto tremendamente positivo", agregó el republicano.

Las críticas de la DEA y el uso político de Trump sobre la marihuana

Desde su campaña electoral de 2024, Trump se mostró abierto a la posibilidad de reclasificar a la marihuana cambiándola de categoría. Dijo expresamente que apoyaría el cambio de la política federal, durante un mitin con jóvenes republicanos. Sin embargo en privado esto no fue tan así, dado que entre los colaboradores del republicano estuvieron fuertemente divididos sobre cómo abordar los cambios en la política de marihuana. Los miembros de la DEA, quienes a principios de año presentaron al mandatario una lista de prioridades para trabajar durante el año, no incluyeron a la revisión de la categoría de la marihuana como una de sus inquietudes. Así lo confirmó el director del organismo, Terrance Cole.

Desde siempre la DEA rechazó apoyar algún tipo de intento de reclasificar la marihuana, argumentando que no se demostraron sus beneficios médicos. El presidente Joe Biden en 2022 ordenó a las agencias federales revisar su clasificación, lo que llevó a funcionarios de salud a sugerir el estatus de la Lista 3. En mayo de 2024, la DEA propuso ese cambio en mayo de 2024, pero la propuesta después se estancó.

"Los hechos obligan al gobierno federal a reconocer que la marihuana puede ser legítima en términos de aplicaciones médicas cuando se administra cuidadosamente. En algunos casos, esto puede incluir su uso como sustituto de analgésicos opioides adictivos y potencialmente letales", dijo Trump, a la par que definió a la medida como "sentido común".