El gobierno de Javier Milei vendió como un hito histórico la adquisición de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, que exhibió con un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires a comienzos de mes. En ese contexto, la Fuerza Áerea apeló a sus nuevas y onerosas incorporaciones para un insólito mensaje de navidad para los militares aeronáuticos.

A través de sus redes sociales, la Fuerza Aerea publicó un video hecho por Inteligencia Artificial (IA) en el que se observa a Papá Noel en su trineo. "Torre de control: aquí papa (Sic.) Noel, solicitando permiso para aterrizar", dice, en neutro, el hombre vestido de rojo a través de un walkie talkie.

"Quería desearles una muy feliz navidad a todos los integrantes de la Fuerza Aerea Argentina y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la patria. A todos ustedes, que son los dueños del aire. Espero que hayan disfrutado de un hermoso concierto navideño", dijo el seudo Papá Noel

La imagen cortó para dar paso a otras escenas en IA, de pilotos de los F-16 en vuelo, siendo alcanzados por el trineo de Papá Noel. Las aeronaves escoltaron al hombre del Polo Norte a través de un vuelo por una Buenos Aires virtual. "Felices fiestas, familia aeronáutica", expresó, en un primer plano el barbado.

Con la tuya: Milei exhibirá seis cazas sobre el cielo de Buenos Aires

Seis aviones F-16 hicieron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires semanas atrás. Previamente, habían sido presentados en Río Cuarto, Córdoba, en un acto del que participaron el Presidente y el entonces ministro de defensa, Luis Petri, - que luego dejó en su cargo al general Carlos Alberto Presti-, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Estas integran el lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. Según Casa Rosada, el gobierno del presidente que afirma que "no hay plata", tuvieron un costo total de US$ 650 millones.

Para Milei, la presentación de unos aviones se trató de "un día histórico para el país" porque "los F16 son los nuevos custodios del cielo argentino". También aprovechó el contexto para criticar a los gobiernos anteriores al opinar que "nos habían dejado indefensos" y se distanció de ellos al sostener que, según él, la actual gestión "está decidida a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas". Y acotó: "Volvemos a poner el rol de la Defensa de la Patria en el lugar que se merece".