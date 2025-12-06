El presidente Javier Milei, en la presentación de los aviones en Río Cuarto.

Al mejor estilo Top Gun, el presidente Javier Milei presentó este sábado en un acto en Río Cuarto, Córdoba, seis de los 24 aviones aviones F-16 que el Gobierno compró a Dinamarca, el cual estaba previsto originalmente para el domingo y se adelantó por cuestiones climáticas a este sábado.

Lo hizo junto al ministro de Defensa saliente, Luis Petri, quien está atravesando sus últimos días como titular de la cartera antes de dejársela al actual jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti y asumir su banca en la Cámara de Diputados.

El mandatario arrancó el acto asegurando que se trata de "un día histórico para el país" porque hoy "los F16 son los nuevos custodios del cielo argentino". También aprovechó el contexto para criticar a los gobiernos anteriores al asegurar que "nos habían dejado indefensos" y se distanció de ellos al sostener que, según él, la actual gestión "está decidida a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas". Y agregó: "Volvemos a poner el rol de la Defensa de la Patria en el lugar que se merece".

En el acto estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el Ministro de Defensa Luis Petri, la diputada Lilia Lemoine y de manera sorpresiva, también se dio la presencia del Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Elogios a Petri y críticas al kirchnerismo

Durante el acto llenó de elogios a Petri, sobre quién aseguró que hizo "una labor incansable para hacer todo esto posible" y por "su notable desempeño frente al Ministerio, en especial por haber materializado esta compra porque sin dudas es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas".

Al mismo tiempo celebró el arribo de Presti a la cartera, designación que definió como un "revuelo mediático, fogoneado por un sector de la política de adoptó una posición infantil" en los últimos días.

Milei se mantuvo sobre esa línea por el resto del acto criticando al kirchnerismo. "En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir su relación con nuestra sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación de Presti. La designación del nuevo ministro se basa en la idoneidad para el cargo, nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia", afirmó.

"El Teniente General Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria incluso cuando no le sea personalmente conveniente; es un hombre de disciplina, entrega y coraje, con toda una vida de servicio. Es un hombre que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer, lo contrario a los políticos que lo critican que poco entienden de sacrificio y entrega por el país", sostuvo.

Sobre el final del acto, volvió a defender la compra de los aviones al asegurar que "no hay soberanía sin prosperidad económica y sin capacidades militares para defender esa prosperidad alcanzada". Y sumó: "Esto se consigue por dos vías: teniendo una economía que se desarrolla y crece, con una sociedad pujante y contando con la capacidad de defendernos para poder disuadir a otros países en un contexto global de creciente incertidumbre".

"Tenemos ahora el mandato histórico de recuperar aquella senda de grandeza que alguna vez transitamos, hace casi 100 años. Por todo esto, es un honor presentar los aviones F16 que son un gran paso adelante en este camino de grandeza. Son un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su protagonismo entre las Naciones. Hoy más que nunca podemos decir que las Fuerzas del Cielo nos están acompañando", concluyó.