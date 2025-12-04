Con la tuya: Milei exhibirá seis cazas sobre el cielo de Buenos Aires

El Ministerio de Defensa de la Nación anunció, en las últimas horas, que seis aviones F-16 que compró el Gobierno de Javier Milei realizarán un "vuelo rasante" sobre la Ciudad de Buenos Aires este domingo a las 8 de la mañana. La exhibición, que se realizará dos días después de que lleguen al país, será una de las últimas acciones de Luis Petri al frente de la cartera, que a partir del 12 de diciembre estará a cargo del jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti.

"Este domingo hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable", indicó el Ministerio todavía dirigido por Petri en un comunicado. Las autoridades precisaron que el sobrevuelo será a 600 metros de altura y cubrirá la Casa Rosada, la Avenida de Mayo y la avenida 9 de Julio.

El Ministerio señaló que el objetivo de la exhibición aérea es que “los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”. Las aeronaves serán recibidas el viernes por el ministro Petri, quien calificó la adquisición como “un hito estratégico".

Las seis naves integran el lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos, que según Casa Rosada tuvieron un costo total de US$ 650 millones.

Cómo será el itinerario

Según el cronograma oficial, las aeronaves ingresarán a la Ciudad a las 07:55, procedentes de Río Cuarto y sobrevolando el Río de la Plata desde el noroeste. A las 08:00 pasarán sobre la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura, para luego continuar por la Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere.

A las 08:03 está previsto un viraje hacia el sur para reposicionarse y realizar un sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte, continuando el trayecto hasta el Río de la Plata. Dos minutos después, a las 08:05, harán un viraje hacia el oeste para sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery, con posterior paso sobre Retiro.

El itinerario indica que a las 08:06 las aeronaves sobrevolarán Puerto Madero, donde efectuarán un giro de 360 grados con centro en el Ministerio de Defensa, para luego virar al Suroeste. El pasaje de despedida será a las 08:10 por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

Finalmente, las aeronaves realizarán un viraje hacia el oeste, ascenderán y retomarán rumbo al Área Material Río Cuarto, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de recepción, presidida por el presidente Javier Milei y la primera plana de las Fuerzas Armadas.