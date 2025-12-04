Trenque Lauquen tiene muchas atracciones turísticas para un finde XL.

Se viene un finde XL en Argentina ya que el lunes 8 de diciembre será feriado nacional y muchos ya averiguan por lugares donde viajar para hacer una escapada express. Una opción ideal para ese plan es Trenque Lauquen, una ciudad ubicada en el oeste de la Provincia de Buenos Aires, llena de atractivos y actividades para disfrutar.

Trenque Lauquen está ubicada en el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 445 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ruta Nacional 5 y a 80 kilómetros del límite con La Pampa. La ciudad se emplaza justo donde convergen dos rutas nacionales: la Ruta 5, que conecta la Capital Federal con Santa Rosa, y la Ruta 33, vía que une los puertos de Rosario y Bahía Blanca.

Qué hacer en Trenque Lauquen

Entre sus actividades destacadas está recorrer la Laguna Redonda y la Laguna Grande, espacios ideales para caminatas, avistaje de aves, paseos en bicicleta y conexión con el entorno natural. También se pueden visitar plazas amplias, el Parque Municipal y el tradicional Museo Cívico Almafuerte, que reúne piezas históricas de la región y permite conocer la identidad local. Estos lugares ofrecen un equilibrio entre descanso, aire libre y cultura.

En cuanto a la gastronomía, Trenque Lauquen cuenta con una amplia oferta que va desde bodegones y casas de comida tradicionales hasta restaurantes modernos y cafés acogedores. Es un buen lugar para probar carnes a la parrilla, pastas caseras y postres típicos, todo acompañado de la tranquilidad característica de las ciudades del interior bonaerense. Además, el Centro Cívico y sus alrededores presentan edificios históricos y murales que invitan a recorrer la ciudad a pie.

Cómo llegar a Trenque Lauquen desde la Ciudad de Buenos Aires

Ir por el Acceso Oeste hasta Luján. Empalmar con la Ruta Nacional 5 y seguir hasta Trenque Lauquen, pasando por Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio y Pehuajó.

