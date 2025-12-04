Encontraron a salvo a la joven chaqueña que viajó a Brasil para trabajar y estaba desaparecida

La provincia de Chaco amaneció con una buena noticia: en las últimas horas, se confirmó la aparición sana y salva de Lurdes R. -intensamente buscada hace una semana-. La joven de 25 años había viajado al país vecino para trabajar y durante los últimos siete días, su familia le perdió el rastro y no tuvo noticias sobre su paradero. Según indicaron al realizar la denuncia por su desaparición, no respondía mensajes ni llamados a ninguno de sus allegados.

Afortunadamente, la madre de la chaqueña que estaba desaparecida confirmó que su hija volvió a tener contacto con ella a través de una videollamada. En las últimas horas, se pudo corroborar que Lurdes estaba a salvo en Florianópolis.

La desaparición de Lurdes

Esta semana, la mamá de Lurdes R. radicó la denuncia por la desaparición de su hija en una comisaría de Chaco. Allí dejó constancia que desde el 26 de noviembre no tenía contacto con la joven y que ésta había viajado en septiembre pasado a Florianópolis para trabajar en un bar llamado "Meat-Shop".

Tras ello, las autoridades comenzaron un operativo de búsqueda que duró varios días y en las últimas horas, la madre de Lurdes confirmó que logró contactarse por videollamada. La joven indicó, tras varios días sin dar señales, que se le había roto el celular. Según dejó trascender la familia, la chica actualmente vive en un departamento en el barrio Jurerê con uno de sus compañeros de trabajo.

Según Noticias Argentinas, la causa estaba a cargo de la Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín, que se encontraba trabajando en cooperación con la Policía Internacional y las autoridades brasileñas. Afortunadamente, la joven estaba en buen estado de salud.

Encontraron a la argentina desaparecida en España

La mamá de Paola Lens, la joven desaparecida desde el pasado 14 de octubre en España, confirmó que la Policía Nacional de España encontró a su hija a salvo. Según Mallorca Diario, las autoridades españolas dijeron que la argentina fue “localizada en perfecto estado” y descartaron que "su desaparición haya sido forzosa".

El Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional de España expresó que “la mujer se encuentra bien y realiza su vida con total normalidad, disponiendo de su libertad de movimientos como persona mayor de edad”. Además agregaron que su ausencia "fue voluntaria y en ningún momento estuvo retenida ni en situación de riesgo”.

La madre de Paola dijo que fue "un alivio" recibir el llamado de las fuerzas de seguridad de España y aseguró que sólo quiere reencontrarse con su hija y dialogar sobre lo ocurrido. "Me estoy yendo ahora mismo a Ezeiza... No me la voy a traer conmigo, ella tiene 26 años. Sabrá qué hacer y veremos. Necesito verla, estar ahí", dijo en su momento.