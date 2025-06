El desgarrador relato de Nancy Pazos por la política de Milei que perjudica a su hijo: "De cerca"

Nancy Pazos criticó a Milei por las políticas que perjudican a su hijo.

Durante la multitudinaria marcha del 4 de junio frente al Congreso Nacional, la periodista Nancy Pazos compartió un testimonio conmovedor sobre cómo las políticas del presidente Javier Milei afectan directamente a su familia. "Obviamente el tema de la discapacidad me llega de cerca porque tengo un hijo discapacitado, sordo de un oído, que obviamente tiene todas sus terapias y sus cosas, pero igualmente me llega de cerca", expresó Pazos en diálogo con El Destape.

La movilización, que reunió a diversos sectores sociales, a 10 años de la primera concentración del Ni Una Menos, donde también se sumaron trabajadores del hospital Garrahan y organizaciones de jubilados, se realizó en rechazo a los recortes presupuestarios del gobierno que impactan en áreas esenciales como salud, educación y derechos sociales.

En diálogo con este medio, Nancy Pazos también recordó su vínculo con el Hospital Garrahan, uno de los centros de salud más importantes del país, que enfrenta una crisis financiera debido a los ajustes del gobierno. "El Garrahan es un hospital donde tuve que recurrir alguna vez, cuando uno de mis hijos tuvo síndrome neumocomial... Así que me toca todo", señaló.

Además, la periodista cuestionó la falta de empatía del gobierno hacia las personas con discapacidad. "Esta es una marcha que divide a la buena gente de la mala gente. No hay otra manera de diferenciar una cosa de la otra. Hoy no es una discusión, una grieta política de para dónde queremos que crezca la Argentina. Acá hay una discusión ética", afirmó.

Las declaraciones de Pazos se enmarcan en un contexto de creciente preocupación por las políticas del gobierno hacia las personas con discapacidad. Recientemente, se denunció la eliminación de 180 mil pensiones por discapacidad y la utilización de términos despectivos en normativas oficiales para clasificar grados de discapacidad intelectual. "Estamos en el límite de la democracia. Es lo que yo percibo. Estamos en la frontera. Estamos perdiendo todo tipo de código de convivencia, están rompiendo todo tipo de códigos y nosotros no tenemos que permitirlo. Esto tiene que ser un quiebre", concluyó Pazos, haciendo un llamado a la reflexión y a la acción colectiva frente a las políticas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Georgina Barbarossa apuntó contra Javier Milei desde el Congreso: qué dijo

En la actual jornada se llevó adelante una multitudinaria marcha en las afueras del Congreso de la Nación y la actriz Georgina Barbarossa estuvo presente. En diálogo con El Destape Web, la conductora de Telefe reveló qué políticas del gobierno de Javier Milei le parecen deshumanizantes.

El evento ocurrido esta tarde tuvo múltiples reclamos como la realidad de los jubilados, de los artistas, lo que ocurre en el Garrahan, la violencia machista a diez años del Ni Una Menos y más causas sociales que necesitan atención. Como figura del espectáculo argentino, Barbarossa puso su voz en esta lucha y fue contundente en su descargo.

"Estoy apoyando al cuerpo argentino. El domingo lo hice por el Instituto Nacional del Teatro, porque quieren arrasar con la cultura. Y ahora estoy por todas las causas. Estoy por la Argentina, por mi país, por la democracia, manifestándonos pacíficamente, porque creo que se puede dialogar de otra manera, no tiene que haber violencia", comentó Georgina. Y cerró: "Estoy por los jubilados, los discapacitados, las chicas de Ni Una Menos. Yo pienso que al gobierno le falta humanidad, eso me gustaría hablar con el señor Presidente, con todo el respeto del mundo. Qué le pasa en su corazón, qué siente. A mí se me estruja el alma con las cosas que veo".