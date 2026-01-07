Empresas y jóvenes formoseños mejoran su competitividad con acompañamiento del Estado provincial

Formosa apuesta al desarrollo productivo y, durante 2025, llevó adelante el segundo módulo del Programa de Mejora de la Competitividad Industrial. Este programa esta centrado en Venta Digital con el objetivo de profesionalizar el proceso de estrategia comercial.

Con un encuentro de 23 empresas y 13 jóvenes profesionales, los equipos trabajaron en la construcción de propuestas de valor más claras, la organización del embudo comercial, el uso efectivo de WhatsApp como canal de atención, catálogos optimizados, la digitalización de la presencia online y la creación de rutinas comerciales.

Uno de los casos destacados fue la alianza entre Mango Crazy y Tecnoalimentos, que permitió el ingreso al mercado marplatense con nuevos productos. Esta articulación interempresarial no solo abrió canales de comercialización, sino que demostró que cuando la red se activa, el mercado se amplía.

Inversión de la provincia en la producción

En el 2025 también sobresalieron experiencias como la de AC Colchones, que implementó un sitio web, un plan de revendedores y un kit de identidad visual orientado a la fidelización. Cold SRL optimizó sus contenidos técnicos con enfoque comercial, mientras que El Afortunado desarrolló una estrategia B2B con acciones para acelerar la rotación.

Pontex, con acompañamiento profesional, organizó su canal mayorista mediante indicadores y un bot de seguimiento. Por su parte, Carpinterías de Palo Santo logró aumentar sus ventas a partir del orden y el seguimiento comercial. El rol de los jóvenes profesionales fue clave: realizaron relevamientos, organizaron canales de venta y ayudaron a implementar herramientas digitales en las empresas.

La principal virtud de su intervención fue dejar capacidades instaladas, además de generar independencia y sostenibilidad a largo plazo. El programa evidencia que en Formosa el crecimiento se construye con estrategia, formación y articulación entre sectores. La Provincia fortalece el entramado productivo con iniciativas que combinan conocimiento, trabajo y acompañamiento estatal, además de apostar al desarrollo local con identidad y visión de futuro. Porque en Formosa, vender mejor es parte del modelo de crecimiento con equidad.

Asistencia a los pequeños productores

Para iniciar el 2026, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, priorizará el monitoreo estratégico del sistema hídrico en el Bañado La Estrella. Esta vigilancia permanente tiene como objetivo brindar asistencia integral a los pequeños productores frente a posibles contingencias, además de facilitar los servicios que incluyen sanidad animal, provisión de forrajes y la logística necesaria para el traslado de bienes o ganado.

En este esfuerzo coordinado participan organismos como el Instituto PAIPPA, el CEDEVA y la Dirección Provincial de Vialidad, esta última encargada de asegurar la transitabilidad de los caminos rurales. En el ámbito comercial y de formalización, la provincia proyecta un crecimiento significativo en los remates destinados a productores paipperos, con la meta de realizar entre 10 y 12 encuentros anuales en diversas localidades del interior. El plan de acción para este ciclo contempla no solo la mejora de la infraestructura y corrales para las subastas, sino también un acompañamiento técnico para que los trabajadores rurales regularicen su documentación ante la Administración Tributaria Provincial.