Formosa amplía la infraestructura productiva y fortalece su política de soberanía alimentaria: todos los detalles

El Programa Provincial de Soberanía Alimentaria Formoseña reabrirá su cuarto centro de comercialización en el barrio Mariano Moreno, sobre la avenida Arturo Frondizi 3465. La jornada de reapertura se llevará a cabo el sábado 27, en horario de 7.30 a 12.30, ofreciendo a la comunidad productos frescos y accesibles, como parte de las acciones del programa con el objetivo de afianzar la autonomía alimentaria y promover la producción local.

A su vez, habrá ediciones en todos los centros de comercialización con normalidad, en avenida Néstor Kirchner 1855; avenida Néstor Kirchner 5595 y en la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.

Cabe destacar que Soberanía Alimentaria Formoseña, es parte de la política pública instrumentada por el Gobierno de Formosa, con el fin de fomentar la producción local de alimentos, la comercialización y consumo de manera equitativa para las familias de todo el territorio.

Desde hace cuatro años, este programa forma parte de las políticas públicas agrícolas y alimentarias del Gobierno provincial, acercando a las familias formoseñas la venta de alimentos, en su mayoría de origen local, y generando condiciones que faciliten tanto la comercialización como el consumo de estos productos.

Propuestas variadas y nutritivas

Los consumidores podrán acceder a la compra de alimentos de origen local dispuestos por familias paipperas del Consorcio de Riacho He Hé, como, cebollita, acelga, achicoria, rúcula y perejil por mazo a $500; lechuga por mazo a $1000 y remolacha por mazo a $1500.

Sumado a otros alimentos como batata por kilo a $1200; zapallo por kilo a $1000; tomate por kilo a $2000; choclo a $3000 la docena; repollo por kilo a $1000; poroto por bolsita a $2500; morrón por kilo a $2500; frutas de estación como sandía a $4500 la unidad y melón a un precio acordado de $1000 el kilo.

Por otra parte, se comercializará el rubro carnes mediante la participación de la red “Los Nenecos”, en los centros fijos ubicados en avenida Néstor Kirchner 5595 y Paula Albarracín 2735.

Habrá productos como costeletas de cerdo y de novillo a $5990; suprema de pollo a $6490 el kilo; corte americano a $6750 el kilo; costilla de novillo a $7500 el kilo y tapa de cuadril a $9000 pesos el kilo; milanesas de pollo por dos kilos a 4990 pesos y la promoción de dos kilos de chorizo parrillero $4500.

Con respecto a la venta de lácteos, se comercializará productos como leche fluida “Tregar” a $1400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $8400; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.

Con respecto a los cereales molidos, el Molino “Villafañe” comercializará harina de maíz por 800 gramos a $1200 y harina precocida a $2000 el kilo; mientras que la pyme “Sauzalito” ofrecerá harina tradicional por un kilo a $1000 y harina precocida a $2000; y la pyme “Doña China” la dispondrá a un valor de $2000 el kilo.

Otros rubros

Se ofrecerán otros rubros de alimentos como el aceite de girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2700; huevos a un valor de $1600 la docena y $4000 el maple.

Y los listados se completan con productos como azúcar “Monte Virgen” por kilogramo a $800; fideos secos a $900; lentejas y porotos remojados en lata por 340 gramos a $900 y puré de tomate a $700; yerba mate “Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilo a $2500.

En el nuevo centro de avenida Arturo Frondizi 3465 y en el que se encuentra ubicado en avenida Néstor Kirchner 1855, se comercializarán, además, productos de “Mia Delizia”, tales como pan dulce tradicional y sus variedades.

Por otro lado, desde la coordinación del programa informaron que las jornadas de venta continuarán hasta el 3 de enero, con atención en los cuatro centros los días sábado 27, martes 30 y sábado 3. Posteriormente, se realizará un receso de dos semanas.