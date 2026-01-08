Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan y hasta cuándo no habrá servicio

Paro de colectivos: qué líneas no funcionan y hasta cuándo no habrá servicio

Desde la medianoche del jueves comenzó un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afecta a más de veinte líneas, principalmente en la zona sur del conurbano. La medida de fuerza fue decidida por los trabajadores de distintas empresas de transporte debido a la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre. En consecuencia, miles de usuarios se ven perjudicados en sus traslados cotidianos hacia la Ciudad de Buenos Aires y entre los partidos del Gran Buenos Aires.

Cuáles son las líneas que no funcionan por el paro de colectivos

En primer lugar, los choferes de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA) iniciaron la abstención de tareas como parte de un plan de protesta que se arrastra desde fines de 2025. Por lo tanto, las líneas 159, 219, 300, 372, 584 y 603 permanecen sin servicio. A esta situación se suma la compañía San Juan Bautista S.A., que también resolvió suspender sus recorridos, lo que impacta en los ramales 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513. De este modo, la paralización se extiende a gran parte del sur del conurbano, donde la conectividad depende en gran medida de estas líneas.

Asimismo, desde el 23 de diciembre los trabajadores de El Nuevo Halcón S.A., que operan la línea 148, mantienen un reclamo por salarios adeudados y continúan sin prestar servicio. En paralelo, la empresa Línea 22 S.A. también se encuentra afectada por la medida, lo que agrava aún más la situación del transporte público en la región. En consecuencia, la falta de colectivos obliga a los pasajeros a buscar alternativas como el tren Roca o el Sarmiento, aunque con mayor demanda y demoras significativas.

Por otro lado, los gremios del sector advierten que la protesta se mantendrá hasta que las compañías regularicen el pago de los sueldos y cumplan con las obligaciones laborales. En este sentido, remarcaron que la falta de respuesta de las autoridades empresariales y la ausencia de soluciones concretas profundizan el conflicto. Además, subrayaron que la medida no solo responde a un retraso puntual, sino a una problemática recurrente en el sistema de transporte, donde los trabajadores denuncian incumplimientos salariales y precarización.

Finalmente, cabe destacar que la jornada también estuvo marcada por un incidente en el tren Sarmiento, donde un hombre fue atropellado en la estación Liniers y trasladado de urgencia al hospital.

