Putin se encuentra con un gato y un perro parlantes en un popular dibujo animado ruso

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho un cameo ‍en un popular ⁠dibujo animado infantil ruso, dirigiendo un mensaje de Año Nuevo al país junto a un gato y un perro que hablan.

Los habitantes de Prostokvashino, el pueblo ficticio que da nombre al programa, se quedan atónitos cuando ‌la versión animada del líder ⁠del Kremlin, flanqueado ⁠por el perro Sharik y el gato Matroskin, saluda a los rusos con ‍motivo del cambio de año.

Los adultos que acompañan a ⁠sus hijos en el ‌parque temático Prostokvashino de Moscú se muestran cautelosamente positivos en sus valoraciones.

"Escuche, no sé. Creo que en un dibujo animado puede pasar ‌cualquier ‌cosa. ¿Por qué no?", dijo una mujer, Marina.

Otra visitante, Oksana Frolkova, dijo que los niños saben quién es Putin, y verlo en ​un dibujo animado es "probablemente importante e interesante para ellos". También podría suscitar el interés de espectadores de fuera del país.

El cameo de Putin fue adelantado el año pasado por Yuliana Slashcheva, ‍presidenta del consejo de administración del estudio Soyuzmultfilm, quien dijo que Rusia vende sus dibujos animados a países excomunistas y de Oriente Próximo, y ​que está intentando aumentar su presencia en China.

La aparición del presidente en Prostokvashino sería ​una forma de "poder blando" que ayudaría a promocionar Rusia y su ⁠cultura, afirmó.

Con información de Reuters