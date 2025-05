Nancy Pazos se habría sacado en Telefe por Javier Milei.

Nancy Pazos es una periodista que en los últimos meses tuvo relevancia por sus contundentes posicionamientos en contra el gobierno de Javier Milei por sus medidas socioeconómicas. De ese modo, se conoció lo que habría pasado cuando el Presidente dio una nota al ciclo A la Barbarossa, del que la comunicadora forma parte como panelista.

En el programa Intrusos se refirieron a la interna que se habría dado en el ciclo de Georgina Barbarossa, por el reportaje de Mariana Brey a Milei. "Fue suspendida por una semana. Dice que puteó a todos los productores", comentó Marcela Tauro en alusión a la supuesta furia de Pazos.

"Nancy dijo: 'No voy a ir porque no quiero arruinar la entrevista con mis opiniones'", agregó por su parte la panelista Karina Iavícoli. Después de estas especulaciones, la propia Nancy Pazos rompió el silencio en su ciclo de Radio 10 y reveló: "Hoy no fui por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata". Al mismo tiempo, la periodista dio a entender que sí habría resquemores con el canal, ya que cerró: "En el canal me pidieron que no esté durante el resto de la semana. Volveré el lunes próximo".

El descargo de Nancy Pazos sobre Luis Majul

"Me llegó esta información, yo la voy a hacer pública", comenzó su descargo la panelista en un programa de C5N. Y siguió: "El 23 de abril, un periodista fue a renovar su licencia de conducir a la sede del ACA. Fue retenido el trámite porque no pasó el análisis psicológico".

Nancy Pazos.

Pazos se refirió a la información que le llegó en relación a la calidad de los profesionales involucrados en el trámite hecho por Majul y reveló: "La psicóloga, que es una persona hace muchísimo tiempo trabajando en esto, es una de las mejores profesionales, se negó a firmar. Este periodista se negó a firmar y dijo que antes quería hablar con su abogado, porque no podía ser que por unos dibujitos lo retengan y pidan certificado".

El fuerte posteo de Nancy Pazos en contra de Mariana Brey

"Como pasa diariamente, una vez más, hoy en la mesa más caliente de la televisión argentina en A la Barbarossa se discutieron los temas del día. Indudablemente uno de esos temas era el asesinato de Sofía, la beba de 11 meses que murió en brazos de su mamá el fin de semana en medio de una persecución policial, y cuya madre pelea por su vida", expresó Pazos al inicio de su descargo.

En esa línea, continuó: "Por lo que se vio en el operativo, todo se hizo correctamente. Pero de golpe se pone como hipótesis qué hubiera pasado si la policía le dispara por la espalda a alguno de los delincuentes que huyeron", continuó Nancy, tajante contra Brey. Y siguió: "Mariana Brey estaba leyendo letra que le mandaron por WhatsApp (como habitualmente hace) y terminó sacando una conclusión tan errónea y extemporánea que el primero en ubicarla fue Paulo Kablan. Claro, cuando repetís como loro no tenés conciencia de lo que decís. Y es lo que sucedió minutos después cuando ni siquiera se acordaba que la palabra acribillar la había usado tres veces a falta de una... Pero ella ni registro".