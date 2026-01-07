Formosa celebró un balance positivo frente al desarrollo en políticas de formación profesional durante el 2025

Formosa presentó el Informe de Gestión Anual 2025 de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el cual dio cuenta de un balance altamente positivo por las personas que fueron beneficiadas en todo el territorio formoseño mediante políticas públicas orientadas a la formación laboral, la inserción al empleo y el fortalecimiento del emprendedurismo.

"Se cerró un año de mucho trabajo, con resultados concretos que reflejan una política pública de empleo sostenida, cercana a la gente y con fuerte presencia territorial”, destacó la subsecretaria Mariángeles Vicentín en diálogo con Noticias Formosa. En total, fueron 5901 los formoseños que pudieron acceder al beneficio.

Durante el año, la gestión consolidó una política activa de empleo con enfoque inclusivo y articulado que acompañó a trabajadores, trabajadoras, jóvenes y emprendedores tanto en la ciudad Capital como en el interior provincial. Uno de los ejes centrales fue el desarrollo integral para la empleabilidad.

La alta participación de los formoseños en la formación

Se realizaron 287 atenciones y asesoramientos personalizados vinculados al armado de currículum vitae, la definición de perfiles laborales, la planificación de trayectorias y la preparación para entrevistas de trabajo. “Se entiende que mejorar la empleabilidad no es solo capacitar, sino también orientar, acompañar y brindar herramientas concretas para que cada persona pueda insertarse en el mundo del trabajo”, explicó Vicentín.

En materia de formación laboral, durante 2025 se dictaron 118 cursos y talleres, con un total de 2124 personas egresadas certificadas. Las capacitaciones incluyeron oficios digitales, oficios manuales, rubros de alta demanda laboral, habilidades para el empleo y programas de mejora continua destinados a empresas y profesionales.

Asimismo, se impulsaron acciones de inserción laboral y experiencia profesional que beneficiaron a 625 personas, a través de entrenamientos prácticos intensivos, prácticas profesionalizantes, la Expo Conexión Empleo y el Programa “Me Formo para Trabajar”, que articuló con 39 empresas locales. “El vínculo con el sector privado es clave para lograr una formación conectada con el empleo real y registrado”, destacó la funcionaria.

El alcance territorial fue otra de las prioridades de la gestión. A lo largo del año se desarrollaron 34 cursos y talleres en localidades del interior como Herradura, Pirané, Laguna Blanca, Riacho He Hé, General Belgrano, Pozo del Tigre y Las Lomitas, que alcanzó a más de 900 beneficiarios. "El objetivo es que las oportunidades lleguen a cada rincón de la provincia, sin importar dónde viva cada formoseño o formoseña”, remarcó la funcionaria.

El segundo gran eje estuvo orientado al desarrollo emprendedor. Durante el año se realizaron 1020 asesoramientos y 531 emprendedores participaron de instancias formativas. En ese marco, se destacaron programas como Conexión Comercial, la Desarrolladora de Emprendedores y Capital Emprendedor, que permitió acompañar financieramente a 40 proyectos.

Un apartado especial tuvo la tercera edición del Programa Mujeres Emprendedoras, que alcanzó a 123 mujeres. "Promover la autonomía económica de las mujeres es una decisión política que atraviesa todas nuestras acciones", subrayó la subsecretaria.

Por último, los Mercados Comunitarios de Emprendedores se consolidaron como una herramienta clave para el autoempleo, con la participación de 2781 emprendedores y ventas que superaron los 908 millones de pesos durante 2025. “Estos resultados muestran que el Estado, cuando está presente y trabaja en red, puede generar más y mejores oportunidades de empleo y desarrollo para nuestra comunidad”, concluyó.