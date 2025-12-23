Pese al escenario nacional adverso, Formosa mantiene una evolución positiva del empleo privado

En contraste con la caída del empleo privado a nivel nacional, la provincia de Formosa se destacó por mostrar un crecimiento en el trabajo registrado. Según el último informe del Ministerio de Capital Humano de la Nación, analizado por la consultora Politiké, la provincia registró un aumento del 2,80% en septiembre de 2025 en la comparación interanual, lo que la posicionó como la segunda jurisdicción del país con mayor crecimiento en empleo privado registrado, incorporando más de 632 trabajadores en el último año.

Este desempeño positivo se da en un contexto nacional adverso. Desde la consultora advirtieron que, desde el arribo del actual presidente Javier Milei, se perdieron más de 154.382 puestos de trabajo registrados en el sector privado en todo el país.

Además, señalaron que al analizar la variación intermensual del empleo privado, se registró una pérdida de más de 10.606 puestos de trabajo registrados a nivel nacional. En esa sintonía, el mismo informe señala que, en el tercer trimestre del 2025, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 6,6%, disminuyendo en un 0,3% con respecto al mismo período del año 2024 en los principales aglomerados urbanos del país.

En lo que respecta a la región noreste (conformada por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco), señalaron que la desocupación fue del 6,4% en la región, aumentando la tasa el 1,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. A su vez, el aglomerado de Formosa registró la tasa de desocupación más baja de la región, con un 3,2%, posicionándose además entre los que presentan los niveles más bajos de desempleo a nivel nacional.

Hogares con acceso a la red de cloaca

En cuanto a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, se estimó el porcentaje de hogares con acceso a red de cloaca en los distintos aglomerados de Argentina. Durante el segundo trimestre del 2025, de acuerdo a los hogares encuestados, consignaron que en el país el acceso fue del 81,3% en promedio.

Respecto al aglomerado de Formosa, puntualizaron que su acceso a la red de cloaca fue del 89,7%, de esta manera, la provincia se ubicó en segundo lugar del NEA, como una de las provincias con mayor porcentaje de hogares que tienen acceso a la red de cloaca.

Asimismo, según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de noviembre del 2023 y septiembre de este año, en todo el territorio nacional, quedaron sin cobertura un total de 19.114 empresas (29 por día) y 264.101 trabajadores (400 por día).