Viviendas y alumbrado: Insfrán encabezará la inauguración de obras claves para el interior formoseño

El gobernador Gildo Insfrán desarrollará este lunes una intensa agenda de inauguraciones en el interior provincial, que incluye la entrega de viviendas sociales en la localidad de Tres Lagunas y la habilitación de importantes obras de alumbrado público en General Manuel Belgrano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias formoseñas y fortalecer la infraestructura urbana.

La primera actividad está prevista para las 17:45 horas en Tres Lagunas, donde el mandatario encabezará el acto de entrega de viviendas en el barrio Municipal. La ceremonia se realizará sobre la ruta provincial N.º 6 y, en caso de condiciones climáticas adversas, se trasladará al Polideportivo Municipal. Las unidades habitacionales están destinadas a la reubicación de familias que residían a la vera de dicha ruta, en sectores con condiciones de vulnerabilidad habitacional.

Las viviendas fueron construidas sobre terrenos fiscales municipales ubicados en el lote 21, sección D, manzana 71 bis, dentro de la jurisdicción local, cumpliendo con los requisitos técnicos, urbanísticos y legales correspondientes. En total, se trata de ocho viviendas sociales ejecutadas en el marco de programas de vivienda solidaria, mediante un trabajo articulado entre el Municipio de Tres Lagunas y el Gobierno de la provincia de Formosa. La adjudicación se realizó a partir de evaluaciones sociales previas, priorizando a familias con mayores necesidades habitacionales.

Más tarde, a las 19:45 horas, Insfrán se trasladará a General Manuel Belgrano para inaugurar la reparación integral y la extensión del sistema de alumbrado público en avenidas estratégicas de la localidad. El acto se llevará a cabo en la intersección de las avenidas Libertador y Loncharich.

La obra abarca un total de 55 cuadras e incluye mejoras en las avenidas Juan Domingo Perón y Loncharich. En la avenida Juan Domingo Perón se realizaron tareas de pintura en todas las columnas metálicas del sistema y se reemplazaron 73 puntos lumínicos por modernos artefactos LED de 150 watts, con su correspondiente sistema de comando de alumbrado público.

En tanto, en la avenida Loncharich se ejecutaron trabajos similares, con el recambio de 94 luminarias por equipos LED de igual potencia. Estas intervenciones permiten optimizar la iluminación urbana, mejorar la seguridad vial y reforzar las condiciones de seguridad para vecinos y vecinas de General Manuel Belgrano.

El convenio de cooperación con Buenos Aires

En la mañana de este miércoles, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a su par bonaerense Axel Kicillof en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la capital provincial, donde ambos mandatarios firmaron un Convenio Marco de Colaboración entre las dos provincias. El acuerdo apunta a fortalecer vínculos institucionales y líneas de trabajo conjunto, en un contexto nacional atravesado por tensiones entre el Gobierno central y distintos distritos.

Durante su intervención, Insfrán agradeció la visita de Kicillof y aprovechó para marcar su posición frente al Gobierno nacional y los gobernadores con los que mantiene una relación más distante. En ese marco, señaló: “Están diciendo indirectamente que con nosotros no se puede hablar, pero no, a nosotros no se nos puede comprar”. Además, reivindicó su alineamiento con el peronismo y sostuvo que, "como alumnos del general Juan Domingo Perón”, desde Formosa defienden la idea de que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bien común, como fundamento para alcanzar "la felicidad y la grandeza del pueblo argentino".

El mandatario formoseño también destacó el valor simbólico de la visita del gobernador bonaerense, al señalar que Kicillof regresó a la provincia luego de 27 años y pudo observar las transformaciones realizadas en el territorio. “Aunque a los opositores no les guste, todavía faltan muchas cosas por hacer”, remarcó, y aseguró que el crecimiento de la provincia fue posible gracias a la" unidad, la organización y la solidaridad", principios que, según afirmó, seguirán guiando la gestión provincial sin claudicar ante las dificultades.