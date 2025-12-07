Insfrán inauguró una línea eléctrica clave: la inversión energética que beneficia a comunidades del interior

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este viernes la inauguración de la nueva Línea de Media Tensión que permitirá que las localidades de El Cañón y El Quemado Nuevo, en el oeste provincial, cuenten por primera vez con suministro eléctrico estable las 24 horas. Los actos se desarrollaron en ambas comunidades, ubicadas en la zona de influencia de Laguna Yema, en el Departamento Bermejo.

Desde la empresa Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA) detallaron que la infraestructura inaugurada consiste en una Línea de Media Tensión de 13,2 kV, ejecutada desde el centro de distribución regional sobre la Ruta Nacional Nº 81. La obra implicó un tendido y tensado de 60 kilómetros, destinado a reemplazar el servicio intermitente que hasta ahora dependía de grupos electrógenos.

El gerente de REFSA, Benjamín Villalba, destacó que, aunque se trata de comunidades con una densidad poblacional baja, la inversión se llevó adelante porque "donde hay necesidad hay que estar presentes". Subrayó además que la habilitación garantizará un servicio continuo y sumará alumbrado público, equiparando la calidad energética con la de la capital provincial.

Las palabras de Insfrán en la inauguración

Durante el acto de inauguración, el gobernador Gildo Insfrán analizó el panorama político nacional, la deuda con el FMI y las repercusiones tras la asunción de los nuevos representantes del Congreso de la Nación. "Con Formosa no pudieron", sentenció.

"Ahora alardean porque van a salir nuevamente a endeudarse", señaló el mandatario en pleno acto y cuestionó: "¿Endeudarse para qué? Es para pagar una deuda que vence en enero. Pero después hay un vencimiento más y no puede cumplir con la exigencia que le hace el Fondo Monetario, que es que tiene que recuperar reserva".

En este sentido, exclamó: "Si uno paga una deuda tiene que pagar con recursos genuinos para poder disminuirla, porque si se paga con otra deuda lo único que se logra es ir agrandando cada vez y así está el país".

En esta linea, el mandatario reflexionó sobre las prioridades del Gobierno libertario en el que mientras "no inauguró ninguna obra pública", se sabe la cantidad de viajes "al exterior que hizo el presidente para visitar a sus amados del exterior". Fue así, que describió que fueron negociando con las provincias y con el exterior, pero "en Formosa no pudieron".

Fue allí, que el mandatario formoseño analizó los resultados electorares y destacó que su provincia es una de las cuatro que se mantuvo firme como oposición del Gobierno libertario. "Formosa no se viste de otro color, es una de las cuatro provincias que no es convocada en los acuerdos que va a hacer el Gobierno Nacional porque es una de las provincias que no firmaron el Pacto de Mayo en julio", destacó Insfrán, y reconoció que la provincia tiene "superábit financiero, no superábit mentiroso".