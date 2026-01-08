Levante vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Por la fecha 19 de la Liga, Espanyol y Levante se enfrentan el domingo 11 de enero desde las 12:15 (hora Argentina), en el estadio Ciutat de València.
Así llegan Levante y Espanyol
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante viene de ganar en su encuentro anterior a Sevilla con un marcador de 3-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 4 a favor.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Barcelona. Acumula 4 encuentros consecutivos sin perder y perdió su racha victoriosa en su último juego, con 5 goles marcados y 3 recibidos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 3 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|38
|17
|12
|2
|3
|18
|5
|Espanyol
|33
|18
|10
|3
|5
|3
|19
|Levante
|13
|17
|3
|4
|10
|-9
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Espanyol: 11 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Real Madrid: 17 de enero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 20: vs Girona: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas