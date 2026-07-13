Alemania financia 50.000 drones de ataque para Ucrania, según una fuente

Un dron ucraniano con visión en primera persona (FPV) sobrevuela cerca de la frontera rusa en la región de Járkov, Ucrania

Alemania financia 50.000 drones de ataque para Ucrania, según ha afirmado una fuente familiarizada con el asunto, en un pedido que supone ‌una de las mayores ‌compras conocidas de drones para Kiev por parte de un Estado occidental.

Ucrania ha dependido en gran medida de una amplia gama de vehículos no tripulados durante la guerra contra Rusia, que ya dura más de cuatro años, y está produciendo millones de drones al año, mientras las fuerzas ucranianas llevan a cabo miles de ataques con drones cada día.

El ​pedido de drones de ⁠ataque incluye drones Shrike con visión en primera persona, fabricados por ‌el importante fabricante ucraniano SkyFall y equipados con software ⁠de la empresa estadounidense de tecnología de ⁠defensa Auterion, diseñado para rastrear y alcanzar de forma autónoma objetivos en movimiento en la fase final del vuelo.

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El director ejecutivo de Auterion, Lorenz ⁠Meier, confirmó el volumen del contrato, añadiendo que ascendía a unos ​90 millones de euros (103 millones de dólares) y ‌que estaba financiado por un país ‌europeo. Meier declaró a Reuters que algunos de los drones ya ⁠se habían entregado al Gobierno de Ucrania y que el resto se enviaría a lo largo de este año.

SkyFall confirmó la participación de Alemania, pero señaló que la empresa no podía comentar los detalles de ​la compra.

El ‌Ministerio de Defensa alemán se negó a hacer comentarios, alegando motivos de seguridad operativa.

El Ministerio de Defensa de Ucrania también se negó a hacer comentarios.

EL SHRIKE LLAMA LA ATENCIÓN DEL PENTÁGONO

El Shrike, un dron de bajo costo que se utiliza en ⁠Ucrania desde 2023, ha cobrado recientemente protagonismo en el extranjero.

Una versión denominada Shrike 10-F, fabricada por SkyFall en colaboración con la empresa británica Skycutter, encabezó recientemente la clasificación en la primera ronda de un concurso organizado por el Pentágono, en el marco de una iniciativa de 1.100 millones de dólares destinada a la adquisición de cientos de miles de drones de ataque de un ‌solo uso. Auterion afirmó que su "software" se estaba utilizando en varias propuestas presentadas al concurso.

Meier señaló que Auterion estaba colaborando en el suministro de un total de 100.000 drones para Ucrania este año, en colaboración con diferentes fabricantes de "hardware" y con financiación de varios gobiernos occidentales.

Esto incluye también un ‌contrato del Pentágono por valor de 50 millones de dólares para suministrar 33.000 drones, que, según él, ya se han entregado a Ucrania.

El mes pasado, Reino ‌Unido anunció que ⁠suministraría 150.000 drones a Ucrania este año como parte de un paquete de financiación más amplio de 752 millones ​de libras esterlinas (1.010 millones de dólares).

(1 dólar = 0,8762 euros)

(1 dólar = 0,7460 libras)

Con información de Reuters