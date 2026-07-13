Diego Brancatelli destrozó a Milei y dejó muda a Mariana Brey.

En el espacio de La Libertad Avanza, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, fueron acumulándose distintos escándalos que involucraron a funcionarios; dirigentes y personas del entorno más cercano al mandatario. Con el correr de los meses, varios de esos episodios pasaron a ocupar un lugar central en la agenda política y mediática, algo que ya tuvo grandes consecuencias (como lo fue la salida de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete).

En ese escenario, Diego Brancatelli volvió a cuestionar al Gobierno y decidió repasar una por una las situaciones que, según su mirada, comprometen al Presidente y a su círculo de confianza. Sus declaraciones dejaron sin respuesta a la panelista Mariana Brey, quien no atinó a hacer intervención alguna.

Diego Brancatelli y Mariana Brey, dos de los panelistas de A la Barbarossa.

¿Qué dijo Brancatelli de Milei?

Todo ocurrió durante una emisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), cuando el periodista tomó la palabra para expresar su postura sobre las distintas causas que rodean a la administración actual. Allí, sostuvo: “En algún momento la sociedad, los periodistas, ¿dejaremos de correr a Milei de todo esto? A ver... Caso Libra, estafa mega millonaria con miles de involucrados y con el presidente, seguimos esperando que avance el juicio; su amigo íntimo, muy íntimo, Diego Spagnuolo, Causa Andis, 3% para Karina, con audios escandalosos, el presidente sale como sí nada”.

Lejos de finalizar allí, Brancatelli profundizó su planteo y volvió a poner el foco sobre otros dirigentes cercanos al oficialismo. En ese sentido, agregó: “Espert, su amigo; ahora esto de Manuel Adorni, todos los amigos envueltos en corrupción, ¿y el presidente no tiene nada que ver? O sos bobo, o sos un inoperante”.