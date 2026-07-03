Luego del escándalo con la nota arreglada con Milei, Viale le chupa las medias al nuevo vocero

El conductor volvió a mostrar su cercanía con el gobierno libertario.

La delgada línea que separa el ejercicio periodístico de las relaciones públicas parece haberse borrado definitivamente para Jonatan Viale. El conductor, que ya arrastra el estigma de haber permitido que el entorno presidencial editara una entrevista a su medida para proteger a Javier Milei de posibles repercusiones legales, volvió a dar muestras de su afinidad con el gobierno libertario. Tras aquel episodio de "edición conjunta" en el caso de la estafa cripto, Viale ahora utilizó sus redes sociales para construir una imagen de humildad y cercanía de la figura del nuevo vocero presidencial Adrián Ravier.

Lejos de mostrar una actitud más distante tras ser expuesto en su falta de ética profesional, Viale redobló su apuesta por blindar la imagen oficialista al publicar en su cuenta de X una imagen del Ravier en una situación que busca transmitir una austeridad gubernamental. "El vocero Ravier, en micro a La Pampa", escribió Viale, acompañando el texto con una fotografía del funcionario en una terminal de ómnibus.

La censura en vivo

El antecedente inmediato que marca esta relación de subordinación ocurrió durante una entrevista grabada para la señal de noticias TN. En aquella oportunidad, mientras se discutía el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el asesor estrella Santiago Caputo interrumpió la grabación para evitar que el mandatario se autoincriminara. Ante la afirmación de Milei sobre su promoción del token —"Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal"—, el periodista intentó una tibia corrección: "Está bien, pero sos el Presidente".

Sin embargo, la intervención de Caputo fue determinante, dado que el asesor se acercó al oído de Milei y, en lugar de defender la integridad de su entrevista, Viale asintió con complicidad: “Claro, te puede traer un quilombo judicial”. El resultado fue una nota editada para eliminar el fragmento comprometedor, consintiendo así una maniobra de censura interna en favor del Poder Ejecutivo.

Esta actitud servil resulta funcional a un gobierno que no tolera la crítica y que, incluso ante errores groseros, prefiere el blindaje mediático. Cabe recordar que el propio Manuel Adorni, al referirse a la interrupción de Caputo en la nota de Viale, admitió que el asesor "se equivocó", aunque lo justificó diciendo que "tiene el defecto de la excelencia". Milei, por su parte, intentó minimizar el impacto del escándalo cripto argumentando ser un "tecno-optimista fanático" que busca mejorar el financiamiento para emprendedores.