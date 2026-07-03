Cuál es la cábala oculta de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Lionel Scaloni.

Durante años, Lionel Scaloni construyó una imagen de entrenador sereno, meticuloso y poco amigo de los grandes gestos. Desde que asumió al frente de la Selección argentina, su perfil quedó asociado al trabajo silencioso, la planificación y el bajo perfil, incluso en los momentos de mayor gloria, como la obtención de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Sin embargo, en plena disputa del Mundial 2026, el técnico sorprendió al revelar un detalle desconocido de su rutina personal. En conferencia de prensa, antes del partido frente a Jordania, reconoció cuál es la única cábala que mantiene antes de salir al campo de juego y explicó por qué rara vez se lo ve celebrar los goles de la Albiceleste.

La única cábala de Lionel Scaloni antes de cada partido

Consultado sobre si tenía algún ritual especial durante la Copa del Mundo, Scaloni respondió con sinceridad y dejó una imagen que pasó inadvertida para muchos hinchas. "Entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz, creo que puede ser una cábala", reconoció.

Lejos de los rituales extravagantes que suelen rodear al fútbol argentino, el entrenador explicó que ese pequeño gesto es la única costumbre que repite antes de cada encuentro de la Selección.

La confesión despertó interés entre los fanáticos, especialmente porque las cábalas forman parte de la cultura futbolera argentina desde hace décadas y suelen multiplicarse durante los Mundiales, tanto dentro como fuera de la cancha.

Por qué Scaloni no grita los goles de la Selección

Otra de las preguntas que respondió estuvo relacionada con una imagen repetida a lo largo del torneo: su aparente tranquilidad cada vez que Argentina convierte un gol. Mientras el banco de suplentes explota de alegría y los jugadores celebran en el campo, Scaloni suele mantenerse sereno, una actitud que llamó la atención durante toda la Copa del Mundo.

El entrenador explicó que vive cada conquista de una manera diferente. "Los festejo a mi manera, por dentro estoy contento, pero siempre digo que son los momentos que uno piensa hacerlo. En Bolivia me crucé toda la cancha para ir a saludar a Lautaro. Lo que hago en el momento es cómo lo siento, pero sí estoy contento. A veces ves cosas que no son normales y te quedás pensando como diciendo: 'Esto no puede estar pasando'", aseguró.

Lionel Scaloni.

Sus palabras reflejan un estilo que ya se convirtió en una marca registrada: la emoción contenida, incluso en los momentos más importantes, sin perder de vista la concentración que exige un torneo de semejante magnitud.

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