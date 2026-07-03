Cuántos mundiales jugó Messi en total: uno por uno, todas las Copa del Mundo que disputó el crack de la Selección Argentina

Lionel Messi campeón del mundo en 2022.

Hablar de Lionel Messi es hablar de una parte fundamental de la historia de los mundiales. Desde su debut en Alemania 2006 hasta su presencia en la Copa del Mundo 2026, el capitán de la Selección Argentina construyó un recorrido inigualable que lo convirtió en el futbolista con más participaciones en la máxima competencia del fútbol y en uno de los grandes íconos del deporte en general, siendo respetado y adorado por todo el planeta-

Con su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, el rosarino alcanzó los seis Mundiales disputados, un récord absoluto que ningún otro jugador había conseguido y que comparte con el portugupes Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo "Memo" Ochoa. En el camino levantó el trofeo en Qatar 2022, disputó otra final en Brasil 2014 y acumuló marcas históricas de partidos, victorias y goles que lo colocan entre las mayores leyendas de la Copa del Mundo.

Todas las actuaciones de Lionel Messi en mundiales

Alemania 2006

Con apenas 18 años, Messi fue convocado por José Pekerman para disputar su primer Mundial. Debutó ante Serbia y Montenegro en una goleada histórica por 6 a 0, partido en el que marcó su primer gol mundialista y dio una asistencia, convirtiéndose en el jugador argentino más joven en anotar en una Copa del Mundo. Argentina fue eliminada en los cuartos de final por Alemania en la definición por penales.

Sudáfrica 2010

Messi con la copa en Qatar.

Cuatro años después llegó su segunda experiencia mundialista, ya como una de las grandes figuras del fútbol internacional. Bajo la conducción de Diego Maradona, Argentina alcanzó nuevamente los cuartos de final, instancia en la que cayó 4-0 frente a Alemania. Aunque no logró convertir goles, Messi fue una pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo, aunque la puntería no estuvo de su lado y la eliminación fue dolorosa.

Brasil 2014

La Copa del Mundo disputada en Brasil marcó un antes y un después en su carrera. Como capitán, lideró a la Selección hasta la final después de 24 años. Marcó cuatro goles en la fase de grupos y fue determinante en el recorrido hacia la definición, aunque Argentina perdió 1-0 frente a Alemania en el tiempo suplementario. Pese a la derrota, Messi fue elegido Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

Rusia 2018

El cuarto Mundial del rosarino estuvo marcado por las dificultades colectivas del equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Argentina avanzó con sufrimiento a los octavos de final, donde fue eliminada por Francia en un vibrante 4-3. Messi convirtió un gol durante el torneo y repartió asistencias, pero no pudo evitar una despedida temprana. Allí también Argentina empezaría un proceso de renovación que comenzó con Lionel Scaloni tras esta copa en el banco.

Qatar 2022

La quinta Copa del Mundo fue la más especial. Después del inesperado debut con derrota frente a Arabia Saudita, Argentina reaccionó y terminó levantando el trofeo tras vencer a Francia en una de las finales más memorables de la historia. Messi anotó siete goles, dio tres asistencias y volvió a recibir el Balón de Oro del torneo, transformándose en el primer futbolista en conseguir esa distinción en dos mundiales diferentes. Además, superó el récord de Lothar Matthäus como el jugador con más partidos disputados en Copas del Mundo.

Estados Unidos, México y Canadá 2026

A los 39 años, Messi volvió a liderar a la Selección Argentina y se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo. Su participación en la edición 2026 también le permitió seguir ampliando varios registros históricos, entre ellos el de mayor cantidad de partidos, victorias y goles en mundiales. El capitán argentino continúa escribiendo páginas doradas y demuestra que su legado trasciende generaciones, consolidándose como uno de los jugadores más importantes que tuvo la historia del fútbol.