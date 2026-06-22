Ver los partidos de la Selección Argentina por Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV es ilegal: dónde hacerlo de manera legal

Hay varias opciones para ver los partidos de la selección Argentina. (Crédito de foto: AFA)

La pasión por la Selección Argentina de fútbol en el Mundial 2026 desata una fiebre colectiva difícil de contener. Sin embargo, la urgencia por seguir cada partido de la Scaloneta empuja a miles de hinchas hacia un terreno peligroso. Sitios y aplicaciones como Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV registran picos históricos de audiencia, operando bajo una falsa promesa de gratuidad.

Diversos riesgos al ver fútbol en aplicaciones pirata para ver a Argentina en el Mundial 2026

Desde el punto de vista legal, la situación es tajante. La transmisión de la Copa del Mundo está regulada por estrictos contratos de propiedad intelectual, cuyos derechos exclusivos pertenecen a señales autorizadas que invierten sumas millonarias. Emitir o consumir este contenido mediante señales clonadas es un delito de piratería audiovisual.

Sin embargo, el mayor riesgo para el ciudadano común reside en la ciberseguridad. Los expertos alertan que estas páginas funcionan como anzuelos perfectos diseñados por ciberdelincuentes. El modelo económico de estos portales se sostiene en base a publicidad invasiva y engañosa. Al intentar reproducir un partido, el usuario se enfrenta a ventanas emergentes con alertas falsas sobre virus en el sistema.

Estos programas espía operan en segundo plano, otorgando a terceros el control del dispositivo. Las consecuencias van desde el robo de contraseñas de redes sociales hasta la filtración de credenciales bancarias, lo que deriva en estafas y vaciamiento de cuentas. Además, al instalar aplicaciones modificadas (APK) fuera de las tiendas oficiales, se eliminan las barreras de seguridad, exponiendo la identidad del usuario a redes de fraude financiero global.

Argentina continúa su rumbo a defender la Copa del Mundo.

¿Dónde ver los partidos de Argentina?

Para ver los partidos de Argentina en la Copa del Mundo de forma legal y con la máxima calidad de transmisión, los hinchas cuentan con diversas alternativas oficiales. En la televisión abierta y cable tradicional, canales como la TV Pública, TyC Sports y Telefe llevan la cobertura. Por otro lado, para quienes prefieren la flexibilidad de los dispositivos móviles, tablets o smart TVs, existen opciones de streaming autorizadas y seguras como DGO (Directv Go), TyC Sports Play, la plataforma Flow o Paramount+. Utilizar estos canales no sólo garantiza una transmisión fluida, sin cortes y en alta definición, sino que también protege por completo la integridad de los datos personales y bancarios de los espectadores.

Los servidores no oficiales colapsan ante la alta demanda, provocando cortes continuos, retrasos en audio y video, e imágenes de baja calidad. Para disfrutar de los partidos de Argentina sin poner en juego la información personal, ni la privacidad, la única alternativa inteligente es recurrir a las plataformas con derechos oficiales.