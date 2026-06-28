El historial de la Selección Argentina ante equipos africanos: se viene Cabo Verde en el Mundial 2026

Un rival que sorprende porque solo necesitó de empatar para clasificar de ronda

De a poco, la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se va consumiendo y esto permite conocer los clasificados a la siguiente ronda. La Selección Argentina ya sabe que su cuarto partido será ante Cabo Verde. Un rival africano que está generando sensación por su desempeño e histórica clasificación a una ronda de eliminación directa. Lo cual invita a repasar el historial contra equipos de África.

Lo primero a mencionar es que al conjunto africano le alcanzó con empatar todos los partidos de la fase de grupos para conseguir un boleto a la siguiente ronda del certamen. Esto es producto de que, al haber más competidores, la FIFA habilitó que los ocho mejores terceros cuenten con la chance de clasificarse a los 16avos de final. Por ende, las igualdades frente a España, Arabia Saudita y Uruguay fueron determinantes para que el conjunto alcance un cuarto partido.

La Selección Argentina vs. Selecciones de África

A lo largo de su extensa participación en los Mundiales, la Argentina se midió contra una gran cantidad de selecciones que representan al continente africano y lo particular es que dispone de un historial más que favorable. Una señal de esperanza de cara al partido de los 16avos que se jugará el próximo 3 de julio.

El historial expone que la Albiceleste sumó minutos ante Camerún, Nigeria y Costa de Marfil. Lo particular de estos enfrentamientos es que todos se dieron en el marco de la fase de grupos. El único que quedó quedarse con los puntos que estaban en juego fue el combinado camerunés que en 1990 se impuso por 1-0 en lo que fue la apertura del campeonato como vigente campeón.

Por otro lado, la Argentina cuenta con cinco enfrentamientos con Nigeria que se encuentran desplegados a través de los mundiales 1994, 2002, 2010, 2014 y 2018. Todos exponen un denominador común: la victoria. Mientras que el duelo contra Costa de Marfil fue en la instancia de grupos de Alemania 2006 y culminó con una victoria por 2-1.

Lionel Messi, el que más goles convirtió

Otra estadística que es importante considerar de cara al duelo contra Cabo Verde es que Lionel Messi es el jugador en la historia de la Selección Argentina que más goles le anotó a equipos africanos. Hasta el momento, les hizo tantos a Argelia, Nigeria, Zambia y Angola.

El posible camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina (Miami).

vs. Cabo Verde.

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta).

vs. Australia/Egipto.

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City).

vs. Suiza/Argelia/Colombia/Ghana.

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta).

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México-Ecuador/Inglaterra-Congo.

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey).

vs. España-Austria/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/Croacia-Portugal/Bélgica-Senegal.