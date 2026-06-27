La Asociación Uruguaya castigó a sus jugadores con una insólita medida tras la eliminación del Mundial

La medida de la Asociación Uruguaya con los jugadores por la eliminación del Mundial

La Selección de Uruguay perdió 1 a 0 ante España y se despidió de esta manera del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Asociación Uruguaya de Fútbol tomó una brutal decisión al respecto con el plantel comandado por Marcelo Bielsa, la cual fue confirmada horas después. Se trata del regreso de cada uno de los futbolistas que integraron la lista de 26 citados en este torneo en el que además empataron con Arabia Saudita y Cabo Verde.

La "Celeste" quedó afuera del certamen tempranamente y dio lugar a que la "Furia Roja" avance como líder del Grupo H. También que el equipo africano avance como segundo y enfrente a la Selección Argentina en 16avos de final mientras que el combinado saudí quedó último en la zona. Por supuesto, las críticas sobre los charrúas no tardaron en hacerse presentes y la AUF se puso firme con todos los jugadores después de la eliminación de la Copa del Mundo.

La brutal decisión de la Asociación Uruguaya tras la eliminación en el Mundial 2026

"La AUF decidió cancelar el chárter. Cada futbolista volverá en vuelos comerciales", reveló el periodista Martín Charquero a través de su cuenta de X (ex-Twitter) sobre lo que sucederá con los futbolistas de Uruguay. De esta manera, los integrantes del plantel que todavía dirige Marcelo Bielsa deberán regresar por su cuenta a sus respectivos destinos tras la derrota durísima contra España que los dejó sin Mundial.

Por parte de la entidad, todavía no hubo comentarios al respecto y los últimos posteos tanto en sus cuentas oficiales como en su página web tienen que ver con el encuentro ante los de Luis de la Fuente. En redes sociales aparece el resultado final, mientras que en su sitio un análisis de lo sucedido en el campo de juego.

La información sobre el regreso de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026

Los números de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

Partidos dirigidos : 36.

: 36. Triunfos : 16.

: 16. Empates : 12.

: 12. Derrotas : 8.

: 8. Títulos: no ganó.

Las Selecciones que ya clasificaron a 16avos de final del Mundial 2026

México, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Alemania, Argentina, Suiza, Brasil, Marruecos, Francia, Noruega, Colombia, Bosnia Herzegovina, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Bélgica, Egipto, España, Cabo Verde, Paraguay y Senegal.

Las Selecciones ya eliminadas del Mundial

Haití, Túnez, Turquía, Jordania, Panamá, Qatar, Curazao, República Checa, Uruguay, Nueva Zelanda, Irak y Arabia Saudita.

Así están hoy los partidos confirmados de 16avos de final del Mundial 2026