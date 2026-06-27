Marcelo Bielsa reveló la verdad sobre el cambio de arquero en la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, aclaró la polémica sobre la salida de Fernando Muslera en el entretiempo del partido contra España, que terminó con la derrota 1-0 y la eliminación celeste del Mundial 2026.

Consultado sobre su decisión de sacar al arquero, Bielsa fue contundente: “Yo no la tomé; fue una decisión que tomó el mismo Muslera”. Además, reveló que no mantuvo ninguna charla previa con el guardameta antes del cambio, y que Sergio Rochet entró en su lugar.

En cuanto a los movimientos tácticos, el entrenador explicó que el cambio de Federico Valverde por Federico Viñas a los 56 minutos buscó darle al equipo mayor presencia ofensiva. “Quise que el equipo tuviera más presencia en ataque y jugar con dos nueves con el objetivo de tener más llegadas”, comentó en una breve entrevista para la transmisión oficial tras el encuentro.

Por otra parte, Bielsa expresó su frustración por no haber podido sacar el máximo provecho al talento del plantel uruguayo. “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. Teníamos un potencial; me tocó gestionarlo y no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso y proporcionado a la calidad de sus jugadores”, reconoció.

Respecto a la actuación de Muslera, Bielsa agregó: “Obviamente hay una parte de su actuación que todos hemos visto”, en clara referencia al error que derivó en el gol de España y que marcó el rumbo del partido.