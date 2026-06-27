"Soy hincha de la Selección": cómo es la canción y letra de "La cuarta estrella" en el Mundial 2026

Hinchada de Argentina en el Mundial Qatar 2022. (Crédito de foto: NurPhoto)

La pasión del fútbol argentino no se detiene y la música siempre es su fiel compañera. Así como en Qatar 2022 la banda sonora indiscutible fue "Muchachos", un verdadero fenómeno cultural que acompañó la consagración del equipo, ahora hay una nueva canción oficial de los hinchas destinada a Norteamérica 2026.

"La cuarta estrella" en Norteamérica 2026

Soy hincha de la selecciónla aliento con el corazónGanamos la tercera con Lionelqueremos ser campeones otra vez.Y 32 años despuésla Scaloneta va a vengarla copa que le robaron al diezla que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrellabrillar en la camisetasoy argentino de la cuna hasta el cajónpor Malvinas, por el Diego, por la última de LeoArgentina, quiero verte bicampeón.

La obra, bautizada como "La cuarta estrella", fue creada por el artista Palmito. Al igual que los grandes éxitos de cancha, el compositor eligió una melodía sumamente arraigada en el ADN musical de nuestro país, utilizando el ritmo de "No me arrepiento de este amor", el clásico inmortalizado por Gilda. A través de sus versos, se entrelazan símbolos históricos de la identidad argentina: las Islas Malvinas, la memoria eterna de Diego Armando Maradona y el agradecimiento a Lionel Messi por la gloria alcanzada en 2022, manteniendo intacto el deseo de ir por más.

Selección de Argentina en Mundial 2026. (Crédito de foto: Juano Tesone)

La difusión de "La cuarta estrella"

El impacto de este lanzamiento ha sido inmediato gracias al poder de las plataformas digitales. El tema se está difundiendo masivamente por las redes sociales, con millones de reproducciones y compartidos en pocas horas. En las calles, las previas y los banderazos, la marea celeste y blanca ya adoptó el ritmo con fervor.

Los fanáticos que viajaron a alentar, los que acompañan desde cada rincón del país y quienes apoyan a la Scaloneta desde fuera, se la están aprendiendo a contrarreloj con un objetivo inmediato: entonarla a todo pulmón en el próximo partido, cuando Argentina se enfrente contra Jordania, demostrando que la ilusión por el bicampeonato sigue más viva que nunca.

A poco de terminar la fase de grupos del certamen mundialista, la Albiceleste ya enciende la llama de la esperanza colectiva. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, el combinado nacional buscará revalidar su corona y, para empujar desde las tribunas, la creatividad popular ha dado vida a un tema que promete adueñarse de cada estadio en Estados Unidos, México y Canadá.