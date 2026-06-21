Lamine Yamal histórico en el Mundial 2026: alcanzó un récord de Lionel Messi y Pelé

Lamine Yamal volvió y tuvo un impacto directo en España.

Lamine Yamal se estrenó con todo como titular en la Selección de España en el Mundial 2026. El mediapunta de Barcelona, de apenas 18 años, había jugado solamente 20 minutos en el estreno, que terminó 0-0 frente a Cabo Verde. Sin embargo, el entrenador Luis de la Fuente lo mandó a la cancha de entrada, ya plenamente recuperado de la lesión, para la segunda fecha contra Arabia Saudita por el Grupo H.

El talentoso zurdo le respondió con creces al entrenador: abrió la cuenta con su gol a los diez del primer tiempo. No solamente fue ello, sino que aportó gambetas, asistencias y desequilibrio permanente por la banda derecha. Por si fuese poco, Yamal entró en la historia grande de las Copas del Mundo de fútbol: se transformó en el sexto jugador en hacer un gol con 18 años o menos. Sí, desde aquella primera edición en 1930, solamente lo consiguieron otros cinco futbolistas: Pelé (Brasil), Manuel Rosas (México), Michael Owen (Inglaterra), Gavi (España) y Lionel Messi (Argentina).

Yamal, el sexto jugador en la historia de los Mundiales en hacer un gol con 18 años o menos

El orden, de más joven a más grande, es el siguiente:

Pelé (Brasil): Aunque anotó con 17 años y 239 días en Suecia 1958, lidera la lista histórica general como el más precoz. Manuel Rosas (México): Marcó con 18 años y 93 días en el Mundial de 1930. Gavi (España): Anotó con 18 años y 110 días en el Mundial de Catar 2022. Michael Owen (Inglaterra): Convirtió un gol con 18 años y 190 días en Francia 1998. Lamine Yamal (España): Se unió a la histórica lista al anotar en una Copa del Mundo con 18 años y 343 días. Lionel Messi (Argentina): Anotó su primer tanto mundialista en Alemania 2006 a los 18 años y 357 días.

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