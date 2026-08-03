América golea y es líder en torneo mexicano de fútbol

América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, goleó el domingo ‌por 3-0 a Santos ‌Laguna en la tercera jornada y se ubicó como líder general del torneo Apertura.

Las "Águilas" del América se posicionaron en lo más alto de la tabla general con siete puntos, los mismos que registra Tijuana pero una mejor diferencia de goles.

En el partido ​disputado en el ⁠estadio Azteca de la Ciudad de México, Henry ‌Martín adelantó al América a los dos ⁠minutos con un remate de ⁠cabeza en el área tras centro enviado por Dagoberto Espinoza desde el sector derecho.

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América aumentó su ventaja a los ⁠73 minutos cuando el uruguayo Brian Rodríguez ​definió de derecha dentro del área ‌tras eludir a dos adversarios.

El ‌tercer gol del América cayó a los 90 ⁠minutos gracias a Alejandro Cárdenas, quien definió con un remate en el área tras recibir pase de Erick Sánchez.

"Estoy más preocupado por corregir ciertas circunstancias ​que no ‌hacemos bien dentro de la cancha, la realidad es que los disfruto poco (goles). La realidad es que hubo un lapso que no jugamos bien, me gustó mucho más el segundo ⁠tiempo, fue más completo, defendimos bien, tuvimos mayor intensidad y precisión en el juego", dijo el director técnico del América, el uruguayo Guillermo Almada.

En el otro partido del domingo, Toluca venció por 3-1 a Necaxa con tantos de Edgar López, Everardo López y autogol del arquero ‌Luis Jiménez, quien metió el balón a su propia portería cuando le rebotó en la espalda. Para Necaxa descontó el argentino Julián Carranza.

El sábado, Atlante cortó el paso invicto que registraba el vigente campeón Cruz Azul tras ‌derrotarlo por 3-2 como visitante, Monterrey venció por 2-0 como visitante al Atlas, Querétaro ganó por 3-2 a Tigres ‌UANL, mientras ⁠que León derrotó por 1-0 a Pachuca.

El viernes, Pumas UNAM goleó por 5-1 como ​visitante a Bravos de Ciudad Juárez, Puebla y Guadalajara empataron por 1-1, mientras que Atlético de San Luis y Tijuana igualaron sin goles.

Con información de Reuters